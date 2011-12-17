به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جلالی در حاشیه برگزاری جلسه آموزشی توجیهی مسئولان و پرسشگران طرح ملی آمارگیری از ویژگی های خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد استان، از شروع مرحله سوم این طرح خبر داد و گفت: مرحله سوم این طرح ملی شامل پرسش درباره ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی خانواره های تحت پوشش این نهاد از روز یکشنبه 27 آذرماه به مدت 2 هفته در قم آغاز می شود.



وی تصریح کرد: مراحل اول و دوم این طرح به ترتیب در سال های 79 و 84 انجام شده و در واقع طرح فعلی آمارگیری از ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی خانوارهای مورد حمایت کمیته امداد در سال 90 است.



جلالی افزود: جامعه آماری این طرح تماما به طور تصادفی و توسط مرکز انتخاب شده اند و ما هیچ دخل و تصرفی در آن نداشته ایم.



اجرای این طرح در ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی ضرورت بالایی دارد



وی در ادامه بیان داشت: امروز آمارگیری و جمع آوری اطلاعات مربوط به کیفیت زندگی شهروندان یک شیوه متداول و پر اهمیت است که به دستگاه های تصمیم گیرنده و اجرایی کمک می کند تا نیازهای جامعه هدف را به نحو مطلوب شناسایی کرده و از حیث تصمیم گیری اساسی در خصوص ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی ضرورت بالایی دارد.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم اظهار داشت: از افرادی که پرسشگران ما به آنها مراجعه می کنند درخواست می کنیم سئوالات مطروحه را با صبر و حوصله و دقت کافی پاسخگو باشند تا تصمیم گیری های بعدی بر مبنای اطلاعات صحیح اخذ شده از آنان استوار باشد.



وی یادآور شد: به همین دلیل مقرر شد از آن دسته از افرادی که به زعم پرسشگران همکاری مطلوب و شایسته ای با این طرح داشته اند تجلیل شود.



آمارگیری از 377 خانوار انتخاب شده تحت پوشش کمیته امداد در قم



جلالی در ادامه با بیان این که تعداد خانوارهای انتخاب شده برای انجام این طرح در استان قم 377 خانوار شامل 146 خانوار شهری و 231 خانوار روستایی است، تصریح کرد: روش انتخاب این خانوارها بر اساس فرمول های کاملا علمی و به وسیله یک سامانه هوشمند صورت گرفته است.



وی افزود: روش آمارگیری در این طرح به روش مراجعه مستقیم آمارگیر و تکمیل پرسشنامه در حضور سرپرست یا یکی از اعضا مطلع خانوار می باشد.

