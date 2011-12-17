نمایشگاه عکس و کاریکاتور "خواب آشفته" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر حیدریان گفت: به مناسبت نهم دی ماه روز پیوند مردم و رهبری نمایشگاه عکس و کاریکاتور با عنوان "خواب آشفته" در این شهرستان برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنقر تصریح کرد: نهم دی ماه خواب خوش دشمنان اسلام و انقلاب آشفته کرد و حضور آگاهانه مردم در این روز سیلی محکمی بر صورت بد خواهان نظام و انقلاب اسلام بود.

حیدریان تصریح کرد کرد: ملت ایران در نهم دی ماه 88 نشان داد که مثل همیشه بیدار است و هیچ کس نمی تواند آنها را نسبت به ارزش ها و انقلاب و به ویژه ولایت به غفلت وادارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنقر گفت: بی شک حماسه نهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی ایران برای همیشه ایام ثبت شده است.

وی افزود: به مناسبت نهم دی ماه نمایشگاه عکس و کاریکاتوری از حوادث و رویدادهای در ماه سال 88 به ویژه هنجار شکنی های آنها از تاریخ 8 دی ماه تا 11 دی ماه در محل نمایشگاه های دائمی شهر سنقر برگزار می شود.

حیدریان در پایان هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی عموم مردم با حوادث توهین آمیز و وقیحانه بدخواهان نظام ذکر کرد و گفت: باید با زبان هنر این حوادث را به جامعه بشناسانیم.

