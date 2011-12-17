تایدواتر فعلا شرایط حضور در مزایده بندر شهید رجایی را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر عطاءالله صدر در نشست خبری با اشاره به اینکه حدود 92 درصد از صادرات و واردات کالاها از طریق بنادر صورت می گیرد، گفت: ایران دارای 5 هزار و 800 کیلومتر ساحل و حدود یک سوم مرز دریایی است اما تاکنون سیاستهایی که در جهت توسعه کشور اتخاذ کردیم، در جهت توسعه خشکی بوده است.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص توسعه ساحلی کشور گفت: علاوه بر توسعه بنادر تجاری ، توسعه بنادر کوچک چند منظوره هم در دستور کار قرار دارد و در کل 8 بندر اصلی در کشور وجود دارد و حدود 163 میلیون تن ظرفیت بنادر ما است.

وی با بیان اینکه سال گذشته از بنادر کوچک 41 میلیون تن بار جابه جا شد، گفت: این رقم در 8 ماهه امسال به 90 میلیون تن رسیده، این در حالی است که ما در شرایط تحریم قرار داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر شرکت حمل و نقل دریایی ملی به شدت تحت تاثیر اثرات ناشی از تحریم قرار دارد اما علیرغم این حمل و نقل کل کالاها کاهش پیدا نکرده و حتی در این زمینه ما 15 درصد افزایش حمل و نقل کانتینری داشته ایم.

وی با اشاره به تاکید معاون اول رئیس جمهور در سال گذشته برای بندر شهید رجایی، گفت: سال گذشته در همین زمان معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد که بندر شهید رجایی باید به هاب منطقه تبدیل شود که سازمان سیاستهای تشویقی و حمایتی در نظر گرفت که در نتیجه سطح ترانزیت نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

صدر به توسعه بنادر کوچک چند منظوره اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی 40 بندر چند منظوره در حال اجراست تا بنادر کوچک هم رونق بیشتری پیدا کند.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی درباره حمل و نقل مسافر دریایی گفت: بیش از 8.8 میلیون نفر ظرفیت مسافرت دریایی در بنادر ما فراهم است که تا آخر امسال این ظرفیت را به 10 درصد افزایش می دهیم، همچنین نوسازی شناورهای مسافری هم از محل وجوه اداره شده سازمان انجام می گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر اظهار داشت: در حال حاضر حدود 2 هزار میلیارد تومان پروژه توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده و در زمینه توسعه بانکرینگ هم بخش خصوصی فعالیتهای زیادی انجام داده است به طوری که امسال حدود 30 درصد ظرفیت سوخت رسانی کشتی ها در خلیج فارس توسط ایران انجام گرفت.

وی افزود: حدود 2.5 میلیون تن ظرفیت سوخت رسانی کشتی ها است که اگر وزارت نفت با ما همکاری کند، می توانیم این رقم را تحقق ببخشیم.

صدر به ساخت سردخانه برای نگهداری و فرآوری میوه در بندر بوشهر توسط بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ایجاد 300 هزار تن ظرفیت سیلو غلات ترانزیت در بندر امام هم از سوی بخش خصوصی انجام گرفته است.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در حال حاضر ظرفیت ترانزیت در بنادر حدود 20 میلیون تن است که باید به برنامه پنجم به 50 میلیون تن برسد که در سال گذشته این رقم 10 میلیون تن بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امسال میزان ترانزیت در بنادر به 12 میلیون تن می رسد، گفت: در سفر وزیر به روسیه هم در باره افزایش ظرفیت ترانزیتی ایران مذاکره شد.

وی به مزایده اپراتور بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: یکی از شروط ما برای شرکت در این مزایده تسویه کل بدهی توسط اپراتور بود که شرکت تایدواتر تا کنون بدهی خود را تسویه نکرده است اما شرکتی که قصد داشت با شرکت تاید واتر"جوینت" شود، تمام بدهی خود را به سازمان پرداخته است.

صدر ادامه داد: توسعه ضلع شرقی بندر شهید رجایی ظرف چند روز آینده رو به اتمام است و 700 متر از این ضلع تا 22 بهمن به بهره برداری می رسد.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه یکی از دلایل به تعویق افتاد مزایده اپراتور شهید رجایی عدم پرداخت بدهی بوده است، گفت: تاید واتر فعلا شرایط حضور در مزایده را ندارد.