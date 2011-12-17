توزیع اعتبار ارتقای شاخصهای فرهنگی لرستان به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شریعت نژاد در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان اظهار داشت: برگزاری با شکوه عزاداری شهادت سالار شهیدان و انعکاس مطلوب آن در رسانه ملی و رسانه های استان مایه مباهات و افتخار همه لرستانی ها شد.

وی با اشاره به ارادت و علاقه قلبی مردم لرستان به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) افزود: باید با انسجام و برنامه ریزی دقیق تر برای سالهای آینده عمل کرد تا ولایتمداری و عشق مردم این استان به اسوه های ایثار و شهادت را قوی تر از امسال به جهانیان نشان دهیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان به تأثیر پذیری انقلاب اسلامی از نهضت عاشورا اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی برگرفته از فرهنگ محرم و صفر است.

وی با بیان اینکه لرستان را استانی ظلم ستیز که دارای افتخارات بسیاری در مقابله با ظلم و ستم در رژیم سابق است باید معرفی کرد، افزود: نقش مردم لرستان در مقابله با رژیم گذشته قابل تحسین است که باید بیشتر به این مطلب پرداخت.

شریعت نژاد ادامه داد: مردم از عوامل طاغوت متنفرند و اینکه برخی به بهانه بررسی تاریخ به تعریف و تمجید از عوامل طاغوت در استان می پردازند جای تأمل و بررسی دارد و لازم است که در این موضوع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکرات لازم را به اصحاب مطبوعات استان بدهد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان در ادامه در خصوص اعتبارات ارتقای شاخصهای فرهنگ استان افزود: نحوه توزیع این اعتبارات توسط شورای برنامه ریزی استان به تصویب رسیده و به زودی در اختیار ادارات کل استان قرار می گیرد.

شریعت نژاد گفت: لازم است دقت کافی به عمل آید تا این اعتبارات به تقویت و تعمیق بیش از پیش فرهنگ دینی منجر شود.