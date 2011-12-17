لبنان از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، در شکواییه نمایندگی لبنان در سازمان ملل متحد آمده است: کار گذاشتن دستگاههای جاسوسی در منطقه "وادی عین" نقض حاکمیت لبنان، قطعنامه 1701، قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و نیز تهدیدی برای صلح بین المللی است.

خبر دیگر اینکه هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی با تجاوز به حریم هوایی لبنان، بر فراز منطقه "علما الشعب" درجنوب لبنان به پرواز در آمدند و به فعالیتهای جاسوسی پرداختند.



شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی علاوه بر نقض مستمر حریم هوایی لبنان، دستگاههای جاسوسی در خاک این کشور کار گذاشته است و به این اقدامات غیر قانونی خود با توجه به چراغ سبز غربی ها به ویژه آمریکایی ها و ضعف و انفعال مجامع بین المللی ادامه می دهد.