مدیر کل دفتر امور شهری استانداری لرستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان خطاب به مسعود مختاری آمده است: با توجه به تعهد و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان منصوب می شوید.

امید است در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران محترم و همچنین در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و اجرای دقیق سیاستها و مصوبات دولت خدمتگزار موفق و مؤید باشید.

پیش از این حمید رضا گودرزی مسئولیت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان را بر عهده داشت.