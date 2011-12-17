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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۶

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری لرستان منصوب شد

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری لرستان منصوب شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استاندار لرستان طی حکمی مسعود مختاری را به سمت مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان خطاب به مسعود مختاری آمده است: با توجه به تعهد و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان منصوب می شوید.

امید است در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران محترم و همچنین در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و اجرای دقیق سیاستها و مصوبات دولت خدمتگزار موفق و مؤید باشید.

پیش از این حمید رضا گودرزی مسئولیت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان را بر عهده داشت.

کد مطلب 1486030

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