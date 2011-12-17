30 درصد مصوبات دولت در مازندران اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی ظهر شنبه در جلسه مناظره با علی اصغر یوسف نژاد در سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی ساری اظهار داشت: در جلسه ای که با معاون اول ریئس جمهور قبل از سفر دور سوم داشتیم بنده اعلام کردم که تنها 30 درصد مصوبات استانی اجرایی شده و متاسفانه باید بگویم دولت در خصوص اعتبارات و اجرایی شدن پروژه ها در استان مازندران ضعیف عمل کرده است.

وی گفت: با این حال در سفر اخیر رئیس جمهور به مازندارن سه میلیاد تومان اعتبار برای اجرایی شدن مجتمع مرحوم کردان اختصاص داده شد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جدا شدن بخش میاندرود از شعارهای انتخاباتی بنده بوده، افزود: با استقرار دو فرمانداری در شهرستان ساری و میاندرود اعتبارات بیشتری اختصاص یافته و این امر به سود استان است.

وی گفت: امسال سه میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار برای دو فرمانداری ساری و میاندرود مصوب شده در حالیکه در سالهای قبل بیشترین بودجه در حدود 900 میلیون تومان بوده است.

