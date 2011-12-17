  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۱

شجاعی اعلام کرد:

30 درصد مصوبات دولت در مازندران اجرایی شد

30 درصد مصوبات دولت در مازندران اجرایی شد

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی گفت: تنها 30 درصد مصوبات سفرهای دولت به مازندران اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی ظهر شنبه در جلسه مناظره با علی اصغر یوسف نژاد در سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی ساری اظهار داشت: در جلسه ای که با معاون اول ریئس جمهور قبل از سفر دور سوم داشتیم بنده اعلام کردم که تنها 30 درصد مصوبات استانی اجرایی شده و متاسفانه باید بگویم دولت در خصوص اعتبارات و اجرایی شدن پروژه ها در استان مازندران ضعیف عمل کرده است.

وی گفت: با این حال در سفر اخیر رئیس جمهور به مازندارن سه میلیاد تومان اعتبار برای اجرایی شدن مجتمع مرحوم کردان اختصاص داده شد.
  
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جدا شدن بخش میاندرود از شعارهای انتخاباتی بنده بوده، افزود: با استقرار دو فرمانداری در شهرستان ساری و میاندرود اعتبارات بیشتری اختصاص یافته و این امر به سود استان است.
 
وی گفت: امسال سه میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار برای دو فرمانداری ساری و میاندرود مصوب شده در حالیکه در سالهای قبل بیشترین بودجه در حدود 900 میلیون تومان بوده است.
 
کد مطلب 1486031

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها