به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل احمدی نیا اظهار داشت: در راستای هم کدسازی شماره‌های تلفن مشترکان ثابت در سراسر کشور، کدهای بین شهری توابع استان قم نیز حذف می‌شود.



وی افزود: در این طرح ساکنین توابع استان قم برای تماس با مرکز استان نیازی به گرفتن کد بین شهری نخواهند داشت و ساکنین استان قم نیز به همین صورت می توانند با توابع استان تماس بگیرند.



احمدی نیا ادامه داد: کد استان قم از 0251 به 025 تغییر خواهد یافت و به اول شماره‌های مشترکین تلفن ثابت استان قم نیز یک رقم افزوده و 8 رقمی می‌شود.



وی زمان اجرای این طرح را اوایل دیماه جاری در استان قم ذکر کرد و گفت: در این طرح تعرفه‌های تماس‌های بین شهری توابع استان نیز کاهش خواهد یافت و به هزینه تعرفه داخل شهری تغییر می‌کند.



مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات قم افزود: شرکت مخابرات استان قم این طرح را با هدف سهولت و ارائه خدمت بهتر به مشترکین تلفن ثابت اجرا می‌کند.

