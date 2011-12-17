به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل احمدی نیا اظهار داشت: در راستای هم کدسازی شمارههای تلفن مشترکان ثابت در سراسر کشور، کدهای بین شهری توابع استان قم نیز حذف میشود.
وی افزود: در این طرح ساکنین توابع استان قم برای تماس با مرکز استان نیازی به گرفتن کد بین شهری نخواهند داشت و ساکنین استان قم نیز به همین صورت می توانند با توابع استان تماس بگیرند.
احمدی نیا ادامه داد: کد استان قم از 0251 به 025 تغییر خواهد یافت و به اول شمارههای مشترکین تلفن ثابت استان قم نیز یک رقم افزوده و 8 رقمی میشود.
وی زمان اجرای این طرح را اوایل دیماه جاری در استان قم ذکر کرد و گفت: در این طرح تعرفههای تماسهای بین شهری توابع استان نیز کاهش خواهد یافت و به هزینه تعرفه داخل شهری تغییر میکند.
مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات قم افزود: شرکت مخابرات استان قم این طرح را با هدف سهولت و ارائه خدمت بهتر به مشترکین تلفن ثابت اجرا میکند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان قم گفت کدهای بین شهری توابع استان قم حذف میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل احمدی نیا اظهار داشت: در راستای هم کدسازی شمارههای تلفن مشترکان ثابت در سراسر کشور، کدهای بین شهری توابع استان قم نیز حذف میشود.
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