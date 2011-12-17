مشکلات واحدهای تولیدی در زنجان باید رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی عصر شنبه در جلسه ستاد جهاد اقتصادی افزود: با نزدیکی با انتخابات مجلس شورای اسلامی، دشمن با یک خیزش درصدد بر هم زدن انتخابات است و در این راستا در انتخابات با انواع ترفندها در صحنه حاضر خواهد شد.

وی ادامه داد: دشمن با توجه به پیروزیهای اخیر ایران با تمام توان و قوا درصدد بر هم زدن این انختابات خواهد بود و تمام برنامه ریزیها و راهکارها را انجام می دهد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان شکار پرنده جاسوسی آمریکا را یک موفقیت بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی یاد کرد و افزود: اوباما این پرنده را یک آهن پاره یاد می کرد ولی ایران از این آهن پاره به عنوان یک فناوری استفاده کرد.

احمدی تاکید کرد: ایرانیان با هوش این سیستم مدرن را رمز گشایی کردند از این رو ایرانیان در فناوری بیشتر از این موفق خواهد بود.

وی با اشاره به مشکل واحدهای تولیدی گفت: با تحریم هایی که کشور با آن روبه رو است واحدها دچار مشکل شده اند لذا باید در راستای رفع مشکلات این واحدها جلسه مشترک با کمیسیون کارگری در دستور کار قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان گفت: مدیران در همه دستگاهها نسبت به تحقق اشتغال راهکارهای مناسب را ارائه دهند مشکلات واحدهای تولیدی را بررسی کنند.

وی گفت : برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی ر توسعه استان بسیار موثر است.