استان البرز دارای 320 مسجد فعال است

حجت الاسلام حسن محقق درحاشیه در نشست مدیران استان در خصوص تبیین ویژه برنامه های 9 دی ماه استان البرز که در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر استان البرز دارای 320 مسجد فعال و 80 مسجد محوری است.
وی ابراز داشت: با توجه به سالروز حماسه 9 دی هماهنگی های لازم با ائمه جماعات مساجد انجام خواهد شد.
فرمانده سپاه منطقه کرج نیز در ادامه نشست 9 دی ماه را روز تاریخی عنوان کرد و افزود: برای ویژه برنامه های سالروز 9 دی ماه از یک ماه گذشته برنامه ریزی شده است.
احمدرضا باهک گفت: برگزاری نشست های مختلف، برگزاری گردهمایی با حضور وزرا از جمله ویژه برنامه های سپاه کرج در روز 9 دی ماه سال جاری است.
وی افزود: ویژه برنامه های سپاه کرج از پنجم دی ماه آغاز خواهد شد و 75 نشست مختلف نیز برگزار می شود.
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