سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر با بیان اینکه 9 ماه از سال جاری سپری شده در حالی که تسهیلات مناسبی در اختیار کارفرمایان، صاحبان بنگاه ها و طرح های نیمه تمام اختصاص نیافته است، گفت: قفل سیستم بانکی به روی تامین سرمایه در گردش بنگاه ها همچنان ادامه دارد.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران اظهارداشت: همچنین طرح های نیمه تمام نیز در سال جاری نتوانسته است از منابع بانکی و حمایت های مناسب برخوردار شود.

درواری با تاکید بر اینکه دولت اعلام کرده است یارانه ای در سال جاری به بخش صنعت پرداخت نخواهد کرد، هم اکنون کارفرمایان شرایط نامساعدی را سپری می کنند، افزود: لازم است تا هرچه سریعتر برای حمایت از تولید و صنعت کشور برنامه های لازم پیش بینی شود.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور ادامه داد: در شرایط فعلی که بنگاه ها با مسائل و مشکلات مختلف مالی دست و پنجه نرم می کنند بسیاری از کارخانجات فقط با 20 درصد ظرفیت در حال کار هستند.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور تصریح کرد: کارفرمایان می خواهند که دولت برای رفع مسائل و مشکلات مالی آنها برنامه موثری ارائه کند.

درواری به این موضوع مهم هم اشاره کرد که با توجه به وجود مشکلات مالی و عدم توان بنگاه ها در بکارگیری حداکثر ظرفیت خود برای اشتغال زایی و تولید، تحقق برنامه بزرگ دولت در ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی تا پایان سال جاری نیز با مخاطراتی همراه خواهد بود.