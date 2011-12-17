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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

رشیدی به مهر خبر داد:

باند سارقان طلاجات در پلدختر دستگیر شدند

باند سارقان طلاجات در پلدختر دستگیر شدند

پلدختر- خبرگزاری مهر: باند سارقان طلاجات که کودکان را اغفال می کردند با تلاش نیروی انتظامی دستگیر شدند.

فرماندار شهرستان پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: این باند در ساعات تعطیلی مدارس، دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم ابتدایی هشت تا 9 ساله  را که دارای زیور آلات و طلاجات بودند شناسایی می کردند و هنگامی که منتظر تاکسی بودند تا راهی خانه شوند آنها را فریب داده و سوار خودروی خود می کردند.

فریدون رشیدی ادامه داد: اعضای این باند با انتقال کودکان به مناطق حاشیه ای شهر با استفاده از قیچی طلاجات آنها را بریده و سپس آنها را رها می کردند.

وی افزود: نیروی انتظامی پلدختر با کار و عملیات اطلاعاتی سارقان را در کمترین زمان دستگیر کردند که در میان دستگیر شدگان دو نفر مرد و یک زن وجود دارند.

فرماندار پلدختر یادآور شد: اولیای دانش آموزان و مردم شهر پلدختر از اقدام و عملکرد سریع کشف و شناسایی و دستگیری سارقان طلاجات دانش آموزان تقدیر کردند.

کد مطلب 1486040

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