باند سارقان طلاجات در پلدختر دستگیر شدند

فرماندار شهرستان پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: این باند در ساعات تعطیلی مدارس، دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم ابتدایی هشت تا 9 ساله را که دارای زیور آلات و طلاجات بودند شناسایی می کردند و هنگامی که منتظر تاکسی بودند تا راهی خانه شوند آنها را فریب داده و سوار خودروی خود می کردند.

فریدون رشیدی ادامه داد: اعضای این باند با انتقال کودکان به مناطق حاشیه ای شهر با استفاده از قیچی طلاجات آنها را بریده و سپس آنها را رها می کردند.

وی افزود: نیروی انتظامی پلدختر با کار و عملیات اطلاعاتی سارقان را در کمترین زمان دستگیر کردند که در میان دستگیر شدگان دو نفر مرد و یک زن وجود دارند.

فرماندار پلدختر یادآور شد: اولیای دانش آموزان و مردم شهر پلدختر از اقدام و عملکرد سریع کشف و شناسایی و دستگیری سارقان طلاجات دانش آموزان تقدیر کردند.