موسسات قرآنی گلستان امیدوار به کمکهای دولتی نباشند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: آنچه به موسسات قرآنی هویت می بخشد میزان فعالیت آنهاست و این موسسات جزو بخش خصوصی هستند و نباید به امید کمک دولت و متکی به دیگران باشند.