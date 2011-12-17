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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

منتظری:

موسسات قرآنی گلستان امیدوار به کمکهای دولتی نباشند

موسسات قرآنی گلستان امیدوار به کمکهای دولتی نباشند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: آنچه به موسسات قرآنی هویت می بخشد میزان فعالیت آنهاست و این موسسات جزو بخش خصوصی هستند و نباید به امید کمک دولت و متکی به دیگران باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری عصر شنبه در اولین جلسه هم اندیشی مدیران موسسات قرآنی استان گلستان افزود: گرفتن مجوز شروع کار است ولی برخی از موسسات با داشتن امکانات فعالیت در حد انتظار ندارند.

وی ادامه داد: این جلسات هم اندیشی باید به صورت ماهانه و هر جلسه در یکی از موسسات استان برگزار شود تا امکان بازدید از مراکز قرآنی و علمی آن شهرستان فراهم شود.

منتظری اذعان داشت: وبلاگی برای موسسات قرآنی تهیه شده است و انتظار می رود تا موسسات قرآنی در این فعالیت رسانه ای شرکت کنند و خود را بیشتر بشناسانند.

وی تصریح کرد: هر موسسه در شهر خود با استفاده از اندیشمندان و چهره های خلاق باید اتاق فکری تشکیل دهد و حداقل برنامه ماهانه برای خود تنظیم کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در پایان گفت: یک دوره تفسیر قرآن در استان برگزار خواهد شد که حضور مدیران موسسات قرانی در ان الزامی خواهد بود.
کد مطلب 1486043

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