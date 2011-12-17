930 مددجوی ساروی تسهیلات مشاغل خانگی گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر بریمانی عصر شنبه در جلسه توجیهی توانمندسازی اشتغال پایدار افزود: بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه کشور، برنامه های خوبی از طریق دولت برای توانمندسازی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد لحاظ شده است.

وی افزود: تاکنون 930 مددجوی کمیته امداد در قالب طرح های کار انگیزی، توان افزایی، خودکفایی و مشاغل خانگی با اعتباری بالغ بر 695 میلیون تومان به بانکهای عامل معرفی شدند.

بریمانی گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) آماده ارائه هر گونه مشاوره، هدایت و پشتیبانی در خصوص پروژه های اشتغالزایی است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ساری، دورنمای اشتغال در حوزه مشاغل خانگی را مناسب ارزیابی کرد و افزود: بسیاری از خانواده مددجویان بر اجرای این طرح برای اشتغالزایی و خروج از چتر حمایتی کمیته امداد تاکید دارند.

شهرستان ساری، مرکز مازندران بیش از 600 هزار نفر جمعیت دارد.