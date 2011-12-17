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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۶

نویسنده "تئوری بنیادین موسیقی" درگذشت

نویسنده "تئوری بنیادین موسیقی" درگذشت

پرویز منصوری موسیقیدان پیشکسوت و نویسنده کتاب ارزشمند"تئوری بنیادین موسیقی" به علت نارسایی قلبی در کشور اتریش درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر،پرویز منصوری از مدرسان قدیمی و شناخته شده تئوری موسیقی در ایران است که اغلب موسیقیدانان و نوازندگان برجسته فعلی از شاگردان وی به شمار می روند.

وی که بیش از نیم قرن سابقه تدریس و تعلیم در هنرستان عالی موسیقی و دیگر مراکز علمی حوزه موسیقی را دارد ازمدتها پیش در شهر وین اتریش زندگی می کرد وآخرین سفر وی به ایران دو سال قبل بود.

پرویز منصوری به عنوان یکی از تاثیرگذارترین معلمان و پیشگامان توسعه آموزش نوین موسیقی علمی در ایران شناخته شده و تا کنون دهها تالیف و مقاله ارزشمند از جمله کتاب های تئوری بنیادین موسیقی ،سازشناسی و ...در زمینه موسیقی ایرانی نوشته است .

منصوری قبل از درگذشت اش آرزو کرده بود دروطنش، ایران به خاک سپرده شود؛ بر اساس گفته خواهر زاده اش پیکر وی برای دفن در قطعه هنرمندان به زودی به ایران منتقل می شود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند و معلم پیشکسوت را به جامعه فرهنگی و هنری کشور،بویژه خانواده آن مرحوم تسلیت می گوید.

کد مطلب 1486046

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