به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالرحیم علیزاده هدف کنگره ملی حضرت زینب(س) را معرفی ابعاد گوناگون شخصیت عقیله بنی‌هاشم(س) بویژه شخصیت علمی، عرفانی و تربیتی به آحاد جامعه و ارائه الگوی مناسب به نسل امروز بیان کرد و گفت: بررسی و تبیین شخصیت علمی، عرفانی، بصیرت و خرد ورزی و مکتب تربیتی حضرت زینب(س) و همچنین بررسی و تبیین الگوی زینبی برای حضور زنان مسلمان در عرصه علم، پژوهش و آموزش از محورهای این کنگره است.



وی افزود: البته محققان و پژوهشگران در صورت نیاز با هماهنگی ستاد برگزاری می‌توانند در موضوعات جدید هم به ارائه مقاله پرداخته و ابعاد مختلف شخصیت حضرت زینب(س) را مورد بررسی قرار دهند.



جانشین بسیج اساتید استان قم با اشاره به جلسات کمیته علمی کنگره ملی حضرت زینب(س) گفت: جلسات زیادی با حضور استادان حوزه و دانشگاه و پژوهشگران مرکز تحقیقات سپاه برگزار شده و برای داوری دقیق و تخصصی مقالات برنامه ریزی کرده ایم.

حجت الاسلام علیزاده با اشاره به اینکه مقالات در سه مرحله ارزیابی و داوری می شوند اظهار داشت: از هم اکنون کار داوری را به صورت مقدماتی آغاز کرده ایم و برای اجرای مراسم برنامه ریزی های مورد نظر انجام شده است.



وی یکی از مهم ترین مشکلات محققین و پژوهشگران را نبود منابع مورد اطمینان و جامع درباره شخصیت عمیق حضرت زینب(س) دانست و بیان داشت: تهیه یک کار ماندگار تحت عنوان مسند حضرت زینب(س) در دستور کار کمیته عملی کنگره ملی حضرت زینب(س) استان قم قرار دارد.



حجت الاسلام علیزاده با اشاره به اینکه بعد از گذشت هزار و چند سال از حیات مبارک حضرت زینب(س) مرجعی مطمئن برای تحقیق درباره این شخصیت بی نظیر وجود ندارد گفت: در کنار مسند مجموعه ای کامل از منابع و مطالب منتشر شده از عقیله بنی هاشم به نام موسوعه حضرت زینب(س) در مجلد های مختلف گردآوری و منتشر خواهد شد.



وی در ادامه افزود: طبق ارزیابی های انجام شده این مجموعه عظیم در 5جلد منتشر خواهد شد که با همت پژوهشگران و محققین قصد داریم جلد اول و دوم آن را در روز برگزاری کنگره ملی حضرت زینب(س) استان قم رو نمایی کنیم.



دبیر کمیته علمی کنگره ملی حضرت زینب(س) با اشاره به اینکه مجموعه کتاب های تولید شده با موضوع حضرت زینب(س) به صورت نرم افزار جمع آوری خواهد شد تصریح کرد: بنا داریم دانشکده ای مجازی برای تحقیق و پژوهش درباره شخصیت بی نظیر حضرت زینب(س) راه اندازی کنیم که در صورت حمایت مسئولان امر محقق خواهد شد.



وی با تأکید بر اینکه برای شناساندن ابعاد مختلف شخصیت گرانمایه حضرت زینب(س) باید پژوهشگران و کارشناسان به میدان عمل وارد شوند اظهار داشت: از تمام محققان و کسانی که می‌توانند در این زمینه مقاله بنویسند و آثار هنری برجای بگذارند دعوت می کنیم که به میدان آمده و ما را در این امر خطیر و ارزشمند یاری کنند.



حجت الاسلام علیزاده افزود: خطبا، شعرا و مداحان آثار زیادی درباره حضرت زینب(س) تولید کرده‌اند که بیشتر آن احساسی و یا حماسی بوده است و کمتر به جنبه‌های بصیرتی، علمی و عرفانی و تربیتی حضرت پرداخته شده که این هم نیازمند یاری پژوهشگران است تا بتوانیم اثری در خور شان بر جای بگذاریم.



وی در ادامه گفت: کجای تاریخ زنی پیدا می شود که امام سجاد درباره او فرمود "عالمه غیر معلمه " و قطعا حضرت زینب(س) میراث دار واقعی مادرشان حضرت فاطمه زهراست که یک تنه پای ولایت ایستاد و به شهادت رسید.



جانشین بسیج اساتید استان قم، حضرت زینب(س) را یکی از مظلوم ترین شخصیت های تاریخ دانست و اظهار داشت: حضرت زینب(س) عافیت طلب نبود و در تمام عرصه های در کنار ولایت حاضر بود و تمام هستی خود را فدای امام حسین (ع) کرد اما متاسفانه در محافل و مجالس ما این مسائل به صورت دقیق بررسی و گفته نمی شود که این وظیفه همه ما پیروان مکتب حسینی را سنگین تر می‌کند.



حجت الاسلام علیزاده گفت: اگر ابعاد مختلف شخصیت حضرت زینب(س) دقیق و جامع به زنان جامعه معرفی شود بسیاری ازمشکلات جوانان که ناشی نبود هویت و اعتماد به نفس است حل می شود و با اینکار الگویی ناب را ارائه دادیم که جای تمام الگوهای انحرافی و خطرناک را در بین زنان خواهد گرفت.



وی همچنین ابراز امیدواری همه کسانی که دغدغه عاشورایی دارند با شرکت در کنگره ملی حضرت زینب(س) به خلق آثاری ماندگار در زمینه معرفی این شخصیت بزرگوار کمک کنند.

