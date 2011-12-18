تصمیمگیری برای آبگیری مرحله دوم گتوند/ اجرای طرح"پتوی رسی"

محمد حاج رسولی ها در گفتگو با مهر از تصمیم گیری برای اجرای مرحله دوم آبگیری سد گتوند خبر داد و گفت: این موضوع در ستاد وزارت نیرو در دست بررسی است و بزودی نتیجه آن مشخص می شود.

مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر این موضوع که تا پایان آذرماه سال جاری باید در این زمینه تصمیم گیری شود، اظهار داشت: جمع بندی بررسی ها بزودی صورت می گیرد.

حاج رسولی ها در مورد مطرح شدن مباحثی در زمینه احتمال شوری آب گتوند و اقداماتی برای جلوگیری از این موضوع، بیان داشت: ایجاد "پتوی رسی" طرحی بود که برای به تاخیر افتادن شوری آب توسط مشاور طرح پیشنهاد و دنبال شد.

به گزارش مهر، دومین مخزن آبی ایران پس از کرخه و بزرگترین مخزن آبی بر روی کارون در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر گتوند در استان خوزستان احداث شده است.

هدف از احداث سد و نیروگاه گتوند، تامین بخشی از برق مورد نیاز ایران (4500 گیگاوات ‌ساعت در سال)، کنترل سیلاب‌های فصلی کارون و نیز تنظیم آب کشاورزی پایین‌ دست است.

با اینکه سد گتوند در 7 مرداد ماه امسال آبگیری شد اما در 22 آذر ماه سال جاری فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) اعلام کرد 2 واحد نیروگاهی سد گتوند تا پایان سال وارد مدار می شود.

پیش تر در چهارم تیرماه سال جاری (قبل از آبگیری مرحله اول گتوند) مرکز پژوهش های مجلس با تشکیل جلسه ای اعلام کرده بود که شائبه های مربوط به شوری آب گتوند را برای جلوگیری از تهدید هرگونه خطری برای کارون بررسی خواهد کرد.

با این حال قرار است 143 روز پس از آبگیری مرحله اول سد گتوند و با وجود ایجاد پتوی رسی برای جلوگیری از شوری زودهنگام آب آن، جهت آبگیری مرحله دوم آن تا روزهای آینده تصمیم گیری شود.