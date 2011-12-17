حضور کارشناسان رژیم صهیونیستی در سودان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الانتباهه، منابع آگاه سودانی اعلام کردند: یک کاروان نظامی که شامل نظامیان خارجی از جمله کارشناسان اسرائیلی است به سودان جنوبی وارد شده است.

منابع فوق تاکید کردند: تعدادی تانک و موشک حمل شده بر روی خودرو از طریق اوگاندا وارد سودان جنوبی شده است و عبور این محموله تردد را در مرز سودان جنوبی با اوگاندا با اختلال روبرو کرده است.

شایان ذکر است که سودان جنوبی پس از استقلال روابط محکمی را با رژیم صهیونیستی برقرار کرده است و در این چارچوب منابع صهیونیست از سفر سیلواکر میاردیت رئیس جمهوری سودان جنوبی به تل آویو خبر داده بودند.