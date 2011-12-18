حماسه 9 دی در رادیو قزوین روی آنتن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز 9 دی ‌ماه شبکه استانی صدای مرکز قزوین ویژه‌ برنامه روز بصیرت را تهیه و پخش می ‌کند.



این ویژه ‌برنامه با هدف تبیین ابعاد حادثه 9 دی ‌ماه به موضوع وحدت مردم در مقابل توطئه‌های دشمنان، دشمن‌ شناسی و ولایت ‌پذیری می پردازد.



ویژه ‌برنامه رادیویی روز بصیرت شامل بخش‌های مختلفی مانند گفتگوی کارشناسی، مصاحبه با گروه‌های مختلف، سخنان مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، سرودهای حماسی و بازخوانی پیام‌های مردم درباره‌ این روز تاریخی است.

همچنین تولیدسیمای مرکز قزوین با تغییر رویکرد برنامه‌های سیما در این روز به تشریح زوایای مختلف حماسه 9 دی ‌ماه می ‌پردازد.

تهیه‌ کننده این برنامه فرشته یارقلی است.