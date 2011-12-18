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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۹

حماسه 9 دی در رادیو قزوین روی آنتن می رود

حماسه 9 دی در رادیو قزوین روی آنتن می رود

قزوین - خبرگزاری مهر: حماسه 9 دی ماه در ویژه ‌برنامه روز بصیرت در رادیو قزوین تهیه و پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز 9 دی ‌ماه شبکه استانی صدای مرکز قزوین ویژه‌ برنامه روز بصیرت را تهیه و پخش می ‌کند.
 
این ویژه ‌برنامه با هدف تبیین ابعاد حادثه 9 دی ‌ماه به موضوع وحدت مردم در مقابل توطئه‌های دشمنان، دشمن‌ شناسی و ولایت ‌پذیری می پردازد.
 
ویژه ‌برنامه رادیویی روز بصیرت شامل بخش‌های مختلفی مانند گفتگوی کارشناسی، مصاحبه با گروه‌های مختلف، سخنان مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، سرودهای حماسی و بازخوانی پیام‌های مردم درباره‌ این روز تاریخی است.
 
همچنین تولیدسیمای مرکز قزوین با تغییر رویکرد برنامه‌های سیما در این روز به تشریح زوایای مختلف حماسه 9 دی ‌ماه می ‌پردازد.
 
تهیه‌ کننده این برنامه فرشته یارقلی است.
کد مطلب 1486050

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