شش طرح آبفار مازندران در نمایشگاه صنعت آب کشور ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب کشور، در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران در حال برگزاری بوده و واحد تحقیقات و بهره وری شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران با ارائه شش طرح دارای غرفه جذابی در این نمایشگاه است.

طرح ارزیابی و مقایسه فنی و اقتصادی روشهای متعارف سیستم های جمع آوری و انتقال فاضلاب اجتماعات کوچک با شبکه جمع آوری ثقلی فاضلاب با قطرکوچک، طرح بررسی راهکارهای فنی و مدیریتی در تامین آب جمعیت توریست روستاهای مازندران، طرح تهیه مدل اولویت بندی روستاهای مازندران از نظر پروژه های آب و فاضلاب، طرح ارزیابی کارآیی روشهای شست و شوی چاهها و انتخاب گزینه برتر و طرح بررسی میزان تولید، مصرف و هدررفت آب شرب روستاهای مازندران در این دوره از نمایشگاه ارائه شد.

مجری این طرحها دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور وابسته به وزارت نیرو با حمایت شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران است.

طرح ابتکاری ساخت تجهیزات فیلتراسیون مستقیم درشت دانه افقی در تصفیه آب شرب جوامع کوچک از محقق جوان مهندس حسین آقاگلی از پرسنل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران و با حمایت این شرکت در نمایشگاه ارائه شده است.



هم اکنون طرح فوق با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در دو مجتمع سه هزار خانواری کوهپایه و گلوگاه بابل با روستاهای اطراف با هدف کاهش کدورت آب در زمان بارندگی و تصفیه آب شرب در دست اجرا بوده که پیش بینی می شود 22 بهمن امسال به بهره برداری برسد.

ثمره هاشمی، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در بازدید از دوازدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب کشور از غرفه شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران دیدن کرد و در جریان قرار گرفتن طرحهای موجود بر اجرایی شدن این طرحها تاکید کرد.

محمد حسین برزگر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران به همراه معاونان و روسای ستادی از غرفه آبفار مازندران بازدید کرد و با تقدیر از واحد تحقیقات و بهره وری شرکت در این غرفه، ابراز رضایت مندی کرد.

نمایشگاه پژوهشی صنعت آب و فاضلاب کشور تا بیست و هشتم آذر ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران دایر است.

