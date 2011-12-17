جمع بندی آرای تهیه کنندگان برای فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین نشست شورایعالی که با حضور نمایندگان انجمن تهیه کنندگان مستقل، کانون تهیه کنندگان و مجمع فیلمسازان تشکیل شد، پس از سخنان پیش از دستور، نامه محمد خزاعی دبیر جشنواره به شورایعالی مطرح شد.

با توجه به طرح نامه دبیر جشنواره ، نخستین دستور جلسه به بررسی وضعیت کنونی جشنواره، دلایل افت کیفی آن در سالهای اخیر و راهکارهائی که به رشد کیفی آن می تواند منجر شود، اختصاص یافت . در ابتدای مباحث مطرح شده، هیات رئیسه گزارشی از نشست دبیر جشنواره با مسئولان صنوف سینمائی در خانه سینما ارائه کردند.

در این گزارش اعلام شد که نشست با حسن نیت دبیر و مسئولان صنوف حاضر همراه بود و نشان داد که دستی را که برای دوستی دراز می شود ، صنوف به گرمی می فشارند و این روش دبیر جشنواره می تواند ملاک عملی برای دیگر مسئولان سینمایی باشد.

درگزارش هیات رئیسه شورایعالی اضافه شد که مسئولان صنوف در همه زمینه ها برای با شکوه برگزار شدن جشنواره و رسیدن آن به کیفیت مطلوب در موارد مورد تقاضا آماده همکاری و همراهی هستند . دبیر جشنواره نیز در این نشست واقعیت مسائل ، مشکلات و برنامه های خود را توضیح داد.

هیات رئیسه اظهار امیدواری کرد که تعامل دو سویه بتواند علیرغم فرصت کم دبیر و همکارانش، به ارتقاء کیفی جشنواره فیلم فجر که در سالهای اخیر دچار افت کیفی شده است، بیانجامد. در ادامه جلسه اعضای شورایعالی با تشریح نقطه ضعف های جشنواره در سالهای اخیر، پیشنهادات خود را برای بازگشت جشنواره فیلم فجر به دوران باصطلاح طلائی اش مطرح کردند.

اعضای شورایعالی اعتقاد داشتند با توجه به اینکه فیلم ها متعلق به تهیه کنندگان و خانواده سینما است، در حقیقت مهماندار تماشگران که میهمانان جشنواره هستند ، خانواده بزرگ سینمای ایران است و ستاد برگزاری جشنواره مسئولان برگزاری آن . تعامل این دو با توجه به زمان اندکی که به برگزاری مانده است می تواند به جشنی در خور شان مردم و سینمای ایران بیانجامد، بخصوص که این جشنواره همزمان با جشن های انقلاب اسلامی و دهه فجر برگزار می شود.

در نقطه نظرات اعضای شورایعالی که از زوایای گوناگون مطرح شد ، رعایت اخلاق ، رعایت استقلال و ایجاد فضائی مثبت در سینمای ایران مورد تاکید قرار گرفت. در پایان مقرر شد که جمع بندی این نظرات در اختیار آقای محمد خزاعی دبیر سی امین جشنواره فیلم فجر قرار گیرد . شورا در پایان این بحث اظهار امیدواری کرد که جشنواره بتواند به فضائی برای هماهنگی، همراهی و همدلی کلیه تهیه کنندگان جهت دست یابی به وحدت و در نتیجه برنامه ریزی مشترک برای برون رفت از مشکلات عدیده سینمای ایران منجر شود.

دستور جلسه بعدی شورایعالی ، مشکلات تولید فیلم بود .افزایش قیمت تمام شده و دلایل متعدد آن از جمله نکاتی بود که مورد توجه قرار گرفت . شورایعالی از کمیته اقتصادی خواست تا با توجه به افزایش چهل درصدی قیمت تمام شده نسبت به سال گذشته و کاهش در آمدهای ناشی از اکران فیلم در شهرستانها و حقوق نمایش فیلم ها در شبکه نمایش خانگی ، گزارشی به صحن شورایعالی ارائه کنند.

مشکل اکران فیلم ها و کمبود سالن سینما و اصرار بر نمایش فیلم خارجی در این وانفسای کمبود سالن از مباحث دیگر شورایعالی تهیه کنندگان بود. در همین زمینه فیلم سوزی تحت عنوان نمایش فیلم های مخاطب خاص مطرح شد و این اقدام را ناشی از کار نابلدی و اصرار بر عدم هماهنگی با دست اندرکاران حرفه ای دانستند. برخی از اعضای شورا اعتقاد داشتند که در شرایطی که نه تهیه کننده ، نه کارگردان و نه مردم از این طرح راضی نیستند، هزینه کردن برای چنین برنامه ای به نفع چه کسی است؟