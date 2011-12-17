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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۷

لروند در گفتگو با مهر:

دوره های تخصصی داوری مسابقات قرآن در لرستان برگزار می شود

دوره های تخصصی داوری مسابقات قرآن در لرستان برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی استان لرستان از برگزاری دوره های تخصصی داوری مسابقات قرآن در این استان خبر داد.

محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی در راستای ترویج فرهنگ قرآنی اظهار داشت: برنامه های دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی در بخش آموزش از دوره های آموزش ابتدایی تا سطوح تخصصی تربیت معلم، ممتحن و داور در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه در راستای آموزشهای مختلف قرآنی تفاهم نامه هایی با اتحادیه موسسات قرآنی و مراکز قرآنی مردمی امضاء کرده ایم یادآور شد: ما به دنبال برگزاری دوره های تخصصی داوری برای کسانی که استعداد این کار را دارند هستیم.

مسئول دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به اینکه تلاش ما بر این است که تا پایان سال این دوره ها را برگزار کنیم افزود: دغدغه ما عدم وجود متخصصان این حوزه در استان است.

لروند همچنین به برگزاری کارگاه آشنایی با مهارت های زندگی قرآنی در مرکز استان طی هفته گذشته اشاره کرد و یادآور شد: این کارگاه با حضور مدیران موسسات قرآنی مردمی، مدیران خانه های قرآن روستایی و جمعی از فعالان قرآنی استان برگزار شد و در آن بیش از 85 نفر طی چهار روز آموزشهای لازم را فراگرفتند.

کد مطلب 1486054

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