۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

در کهگیلویه و چرام/

60 میلیاردریال به اجرای طرح هادی روستایی اختصاص یافت

یاسوج – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره بنیاد مسکن شهرستانهای کهگیلویه و چرام گفت: در سالجاری 60 میلیارد ریال اعتباراز محل اعتبارات استانی به اجرای طرح هادی روستایی در شهرستانهای کهگیلویه و چرام اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید درخشیان عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این اعتبار در بخشهای جدول کشی، سنگفرش، زیرسازی، سیل و آسفالت هزینه شده است.

وی بیان داشت: اجرای طرح هادی در 28 روستای کهگیلویه و 10 روستای چرام در دست اقدام است.

درخشیان بیان کرد: اجرای طرح هادی در این روستاها تا پایان امسال به اتمام می رسد.

وی همچنین یادآور شد: تاکنون 20 درصد ساختمان‌های روستایی کهگیلویه مقاوم سازی شدند.

درخشیان گفت: در مجموع بیش از دوهزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن روستایی به بانک های عامل معرفی شدند که از این تعداد هزار و 703 نفر این تسهیلات را دریافت کرده اند.

