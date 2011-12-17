شایسته سالاری در انتصابات مدیریتی مازندران صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف ن‍ژاد بعد از ظهر شنبه در جلسه مناظره با سید رمضان شجاعی دیگر نماینده شهرستانهای ساری و میاندرود در سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی ساری به لزوم توجه به شایسته سالاری در دستگاه های مدیریتی اشاره کرد و گفت: مدیر اگر حایز شرایط عام و خاص باشد یعنی هم ویژگی های مدیریتی و هم دارای صلاحیت اجتماعی باشد در هر صورتی قابل دفاع است اما در نهایت باید از مقام مافوق انتخاب شود.

وی در خصوص بحث حقوق مادام العمر نمایندگان مجلس اظهار داشت: این موضوع به ناحق مورد هجمه تبلیغات رسانه ها قرار گرفت تا عملا جریان اختلاس سه هزار میلیاد تومان کمرنگ شود.

یوسف نژاد گفت: در سال 86 و در دوره مجلس هفتم قانونی مصوب شد مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی از جمله وزیران، معاونان وزیر، استانداران و نمایندگان مجلس اگر در یک سمتی مشغول به فعالیت بودند که بنا به دلایلی پستشان تغییر کرد ، 80 درصد حقوق خود را دریافت کنند.

نماینده شهرستانهای ساری و میاندرود اضافه کرد: پس از سه سال این قانون مستهلک می شود یعنی پول بر می گردد و در واقع در قالب آن وام دادن به مقامات بود که اگر خلع شد راه چاره ای برای گذران زندگی و یا پرداخت معوقات داشته باشد.

وی اضافه کرد: عده ای از نهادهای انقلابی وجود داشتند که قانون در مورد آنها اظهار نظر نکرده بود و استفساریه ای تهیه کردیم که در آن از شورای نگهبان سئوال شده آیا شامل حال این نهادها می شود یا نخواهد شد.

نماینده مردم شهرستانهای ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: اصلاح قانون، کار درستی است و از وظایف نمایندگان بوده اما هر شخصی که استخدام دولت است 30 سال از آن حقوق می گیرد و بعد از آن هم حقوق بازنشستگی دریافت می کند و به عبارتی حتی پس از مرگ شخص ، خانواده وی از این مزایا برخوردار می شوند.

یوسف نژاد ادامه داد: در مورد نمایندگان و دیگر مقامات هم داستان به این منوال بوده منتها در این امر اجحاف و بزرگنمایی صورت گرفت و در واقع کاربرد مادام العمر اصولا درست نیست.

وی، پشتیبانی دولت از نیروهای انسانی خود را از وظایف دولت عنوان کرد و گفت: این قانون در راستای این هدف بوده اما این امر درست برای مردم تبیین نشده و با تبلیغات نادرست بر علیه نمایندگان هجمه صورت گرفت.