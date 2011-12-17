اصفهانیها با مدیریت بحران آشنا نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بهبهانی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اظهار داشت: طی هفته گذشته آلودگی هوای اصفهان افزایش یافته و اصفهانیها همانند سال گذشته با پدیده اینورژن و وارونگی دما مواجه شدهاند.
وی با اشاره به اینکه ایران از نظر خطر جزو چهار کشور دنیاست، تاکید کرد: در حال حاضر و با توجه به این موضوع به مباحث بحرانی کمتر پرداخته میشود و اصفهان در موارد بحرانی به عنوان جانشین و کمککننده به تهران است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: پروژه سالن اجلاس غیرمتعهدها اصفهان باید از نظر سرعت و دقت عمل و زیبایی زبانزد سایر پروژهها باشد و الگویی برای پروژههای کلان در سطح کشور باشد.
وی به ضرورت فراهمسازی زیرساختهای اجرای پروژههای مطرح در اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: این پروژهها باید به مردم معرفی شود اینکه افزایش کیفیت ساخت و سازها از اهمیت بسیاری برخوردار است، اظهار داشت: این موضوع در راستای پیشگیری از بحران نقش موثری دارد.
بهبهانی با اشاره به بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از سالن همایشهای بینالمللی اصفهان تصریح کرد: وی ایجاد این مجموعه را فرصتی مغتنم برای فراهم آوردن زیرساختها و توسعه اصفهان در ابعاد مختلف دانستهاند و بیان کردهاند که از دل این پروژه باید طرحهای بزرگی در اصفهان ایجاد شود.
وی با اشاره به افزایش کیفیت ساخت و سازهای اصفهان گفت: در دهه جاری کیفیت ساخت و سازهای اصفهان نسبت به دهههای گذشته افزایش یافته و تمامی این موضوعات باید به صورت قانونمند انجام شود.
