ایران در ردیف 10 وارد کننده بزرگ شکر در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود هنرور در اولین روز از هفته پژوهش در سمیناری با عنوان "صنعت قند چالش ها و دور نما" که به کوشش باشگاه پژوهشگران در سالن آمفی تئاتر علامه رفیعی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد، با اشاره به اهمیت محصول شکر در ایران گفت: شکر محصولی استراتژیک برای دولت ها محسوب می شود چرا که شکر موتور محرکه مواد غذایی بوده و اگر یک مقدار قیمت این محصول گران شود در قیمت همه مواد غذایی تاثیرگذار خواهد بود.



مدیرعامل شرکت قند همدان به وضعیت تولید، مصرف و ذخیره شکر در ایران و جهان اشاره کرد و افزود: از سال 1998 تا 2010 میلادی مقدار مصرف و تولید شکر در دنیا 150 میلیون تن بوده که به دلایل استراتژیک همیشه باید ذخیره مناسبی برای این محصول وجود داشته باشد که این میزان در دنیا 50 میلیون تن به غیر از مصرف و تولید شکر است.



وی ادامه داد: وقتی از آمار مصرف شکر در ایران صحبت می شود منظور مصرف مستقیم مردم نیست بلکه بخش عمده ای از این محصول در صنایع مختلف غذایی مصرف می شود.



وهنرور یادآورشد: بیشتر محصول شکر در ایران از چغندر قند تولید می شود و میانگین سالیانه تولید چغندر قند در ایران 35 ملیون تن است که در کشور همسایه ترکیه 45 میلیون تن و کشور فرانسه 60 میلیون تن است.

این مسئول و استاد دانشگاه به چالش های این صنعت در کشور هم اشاره کرد و گفت: عدم شناخت صحیح مهندسان کشاورزی از محصولی به نام چغندر قند، هدر دادن بخش قابل توجهی از محصول چغندر به دلیل انتقال نادرست به کارخانه، عدم تاسیس کارخانه های جدید قند و فرسایش کارخانه های قدیمی و عدم بازدهی مناسب از موانع پیش روی توسعه این محصول استراتژیک در کشور است.



وی در پایان گفت: صنعت قند در ایران 116 سال قدمت دارد و با وجود 49 کارخانه قند و نیشکر، اشتغال مستقیم 200 هزار نفر و یک میلیون نفر به صورت غیرمستقیم و گستردگی در 17 استان در ایران مهجور واقع شده است.

در ادامه مهندس علی رضا گرامی پور، استاد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در خصوص تحقیقات و پژوهش های کاربردی در صنایع قند و شکر در ایران مطالبی ارائه کرد.