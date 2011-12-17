9 دی همایشی بزرگ در کرج برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان بعد از ظهر شنبه در نشست مدیران استان در خصوص تبیین وی‍ژه برنامه های 9 دی ماه استان البرز که در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: به مناسبت سالروز 9 دی باید همایش بزرگ در کرج به شورای هماهنگی و تبلیغات اسلامی و با نظارت استانداری بزگرار شود.

وی با بیان اینکه این برنامه بزرگ باید هشتم و یا دهم دی ماه سال جار به نام کرج برگزار شود، اضافه کرد: متولی اصلی ویژه برنامه های سالروز 9 دی مردم هستند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: 9 دی ماه، تنها یک روز نیست بلکه یک حماسه بزرگ در تاریخ جمهوری اسلامی است و همیشه باید 9دی را به عنوان یک حماسه بزرگ یاد کرد.