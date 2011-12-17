قطر خواستار ارجاع پرونده سوریه به شورای امنیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز کمیته پیگیری پرونده سوریه در اتحادیه عرب نشست خود را در دوحه برگزار کرد که در تحولی خطرناک، حمد بن جاسم نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر خواستار ارجاع پرونده سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.



پیشتر کارشناسان و تحلیلگران سیاسی هشدار داده بودند که اتحادیه عرب طرح گام به گام آمریکا و دیگر کشورهای غربی درباره سوریه را اجرا می کند که ارجاع پرونده سوریه به شورای امنیت با هدف زمینه سازی برای دخالت نظامی با الگوبرداری از سناریویی که درباره لیبی اجرا شد، یک تحول خطرناک به شمار می رود که قطر بیش از دیگر کشورهای عربی برای اجرای چنین سناریویی تلاش می کند و البته تعهد داده است تمام هزینه های مالی دخالت نظامی غرب در سوریه را نیز پرداخت کند.

از سوی دیگر العربیه که همسویی و هماهنگی عجیبی با الجزیره و رسانه های غربی علیه در بزرگنمایی حوادث سوریه و حتی انتشار خبرهای بدون منبع مشخص و گاهی ساختگی دارد، به نقل از آنچه شورای عمومی انقلاب سوریه می خواند، مدعی شد 15 نفر به ضرب نیروهای امنیتی سوریه کشته شده اند.



خبر دیگر اینکه مخالفان سوری با عنوان شورای انتقالی از روز گذشته، نشست خود را در تونس برای بررسی تشکیل دولت در تبعید و راههای براندازی نظام کنونی سوریه آغاز کرده اند.



این در حالی است که میانجیگری عراق برای حل بحران سوریه با اعزام هیئتی به دمشق از امروز آغاز شده است که به گفته الشابندر از مسئولان عراقی، طرح بغداد مبتنی بر گفتگو میان مخالفان و دولت سوریه است.



