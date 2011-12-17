برخورد با برگزار کنندگان شوی زیر زمینی لباس در شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین ساجدی نیا گفت: صبح امروز در یک عملیات هماهنگ، مأموران معاونت نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و پاسخگویی به مطالبات مردم، اقدام به اجرای طرح برخورد با فروشندگان لباسهایی با تصاویر نامتعارف و واحدهای برگزار کننده شوی زیر زمینی لباسهای مبتذل کردند.

وی ادامه داد: دلیل برخورد پلیس با این گونه مراکز، ایجاد مزاحمت فروشندگان برای همسایه‌ها، نقض قوانین و مقررات صنفی و فروش البسه غیر مجازی است که بعضی اوقات حاوی تصاویر مبتذل بوده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ بیان داشت: این طرح در راستای افزایش ضریب امنیت محلات پایتخت، کماکان ادامه دارد.