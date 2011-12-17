۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

سردار ساجدی نیا خبر داد:

برخورد با برگزار کنندگان شوی زیر زمینی لباس در شهر تهران

تهران – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اجرای طرح امنیت محله محور در پایتخت، از برخورد با 20 واحد برگزار کننده شوی زیر زمینی عرضه لباسهای نامتعارف با تصاویر مبتذل در مرکز تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین ساجدی نیا گفت: صبح امروز در یک عملیات هماهنگ، مأموران معاونت نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و پاسخگویی به مطالبات مردم، اقدام به اجرای طرح برخورد با فروشندگان لباسهایی با تصاویر نامتعارف و واحدهای برگزار کننده شوی زیر زمینی لباسهای مبتذل کردند.

وی ادامه داد: دلیل برخورد پلیس با این گونه مراکز، ایجاد مزاحمت فروشندگان برای همسایه‌ها، نقض قوانین و مقررات صنفی و فروش البسه غیر مجازی است که بعضی اوقات حاوی تصاویر مبتذل بوده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ بیان داشت: این طرح در راستای افزایش ضریب امنیت محلات پایتخت، کماکان ادامه دارد.

