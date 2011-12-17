به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به فعالیت کمیتههای نظارتی در مناطق 14گانه اصفهان اظهار داشت: این کمیتهها موضوعات مختلفی را از درخواستهای شهروندان بررسی میکنند اما در حال حاضر این کمیتهها از کارایی لازم برخوردار نیست.
وی اضافه کرد: خروجی این کمیتهها به طرح و مصوبهای تبدیل نمیشود و ایجاد تصمیم و وحدت رویه بر مبنای این طرح و مصوبهها در راستای برطرف شدن مشکلات شهری نقش موثری دارد اما در حال حاضر این موضوع محقق نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه اعضای شورا باید به فعالیت کمیتههای نظارتی بیشتر توجه کند، تاکید کرد: برخی از اعضای شورا در کمیتههای نظارتی شرکت نمیکنند و درخواستهای شهروندان باید در زمینه موضوعات شهری به صورت مناسب پیگیری شود.
وی ادامه داد: هماکنون 100 نفر از نیروها و مدیران شهری درگیر فرایند کمیتههای نظارتی شدهاند ولی این موضوع خروجی مناسبی را به دنبال نداشته است.
محمدی با اشاره به اینکه مشکلات موجود در راستای بهسازی معابر شهری باید برطرف شود، تصریح کرد: در صورت وجود مشکل در زمینه رفت و آمد در معابر شهری و پارکینگها مسئولان باید به آنها توجه کنند و وضعیت موجود را اصلاح کنند.
وی بیان داشت: در حال حاضر برخی از معابر عمومی موجود در اصفهان به خصوصی تبدیل شدهاند و تنها ساکنان آن مناطق از حق عبور و مرور در این معابر برخوردار هستند.
