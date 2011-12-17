دو اندرزگاه جدید در زندان مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر زندان مشهد با اشاره به اینکه تراکم جمعیت زندانی در این ندامتگاه طرح طبقه بندی زندانیان را دچار مشکل کرده بود، اظهار داشت: رسالت اصلی سازمان زندانها پس از نگهداری زندانی، تغییر رفتار و اصلاح و تربیت زندانیان جهت بازگشت شرافتمندانه آنان به اجتماع است.

هوشنگ شریف نژاد گفت: افتتاح این دو اندرزگاه به متراژهای 2700 متر مربع و 1400 متر مربع کاهش تراکم جمعیت زندان مشهد و بهبود روند امور فرهنگی و اصلاح و تربیت زندانیان را موجب می شود.

وی ادامه داد: زندان مشهد با بهره برداری از این دو اندرزگاه هنوز تراکم جمعیت زندانیان رنج می برد.

وی اظهار امیدواری کرد: با تدیبر دستگاه قضایی راهکارهای موثرتری به جز زندان در نظر گرفته شود.

مدیر زندان مشهد برضرورت ارتقاء سطح آموزش های فرهنگی، تربیتی و فنی و حرفه ای در زندانها تاکید کرد و افزود: در راستای تحقق این هدف زندان مشهد با بهره گیری از استادان حوزه و دانشگاه و مربیان مجرب فنی و حرفه ای در زمینه های فرهنگی اقدامات ارزنده ای انجام داده است.