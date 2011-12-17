  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۵

دو اندرزگاه جدید در زندان مشهد افتتاح شد

دو اندرزگاه جدید در زندان مشهد افتتاح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: برای کاهش تراکم جمعیت زندانیان مشهد و توسعه فضای فیزیکی جهت اسکان زندانیان دو اندرزگاه جدید در واحدهای مشاوره و اشتغال و حرفه آموزی زندان مرکزی این شهر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر زندان مشهد با اشاره به اینکه تراکم جمعیت زندانی در این ندامتگاه  طرح طبقه بندی زندانیان را دچار مشکل کرده بود، اظهار داشت: رسالت اصلی سازمان زندانها پس از نگهداری زندانی، تغییر رفتار و اصلاح و تربیت زندانیان جهت بازگشت شرافتمندانه آنان به اجتماع است.

هوشنگ شریف نژاد گفت: افتتاح این دو اندرزگاه به متراژهای 2700 متر مربع و 1400 متر مربع کاهش تراکم جمعیت زندان مشهد و بهبود روند امور فرهنگی و اصلاح و تربیت زندانیان را موجب می شود.

وی ادامه داد: زندان مشهد با بهره برداری از این دو اندرزگاه هنوز تراکم جمعیت زندانیان رنج می برد.

وی اظهار امیدواری کرد: با تدیبر دستگاه قضایی راهکارهای موثرتری به جز زندان در نظر گرفته شود.

مدیر زندان مشهد برضرورت ارتقاء سطح آموزش های فرهنگی، تربیتی و فنی و حرفه ای در زندانها تاکید کرد و افزود: در راستای تحقق این هدف زندان مشهد با بهره گیری از استادان حوزه و دانشگاه و مربیان مجرب فنی و حرفه ای در زمینه های فرهنگی اقدامات ارزنده ای انجام داده است.

کد مطلب 1486074

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها