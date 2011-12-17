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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

همایش بزرگ قرآنی در چناران برگزار شد

همایش بزرگ قرآنی در چناران برگزار شد

چناران - خبرگزاری مهر: به منظور توسعه فرهنگ قرآنی، تجلیل از نفرات برتر استان در مسابقات قرآن و معارف اسلامی و تجلیل از مدیران مدیران مدارس همایش بزرگ قرآنی در چناران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش چناران در این خصوص گفت: این همایش با حضور دانش آموزان مدارس قرآن، حافظان طرح ملی حفظ قرآن، قاریان ملی و استان و شهرستان برگزار شد.

حسین صالحی ادامه داد: این محفل انس با قرآن در مسجد صاحب الزمان چناران برگزار شد و قاریان برتر استان و شهرستان به تلاوت آیات الهی پرداختند.

وی گفت: همچنین هیئات مذهبی دانش آموزان در دهه اول محرم به صورت خودجوش با مداحی و نوحه سرایی و قرائت زیارت عاشورا شور حسینی خود را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: مسابقه مداحی دانش آموزان پسر مقاطع راهنایی و متوسطه با عنوان نوگلان حسینی به جهت شناسایی دو نفر مداح برتر از هر مقطع یک نفر با حضور 80 نفر مداح نیز برگزار شد.

کد مطلب 1486075

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