انتقاد از خوش رقصی ابومازن برای تل آویو / سهم غزه تنها 40 اسیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القدس آنلاین، "شیخ حامد البیتاوی" رئیس اتحادیه علمای فلسطین گفت : مردم فلسطین باید خود وظیفه حمایت از مساجد را برعهده بگیرند و رژیم صهیونیستی به طور حتم بهای جنایات خود را خواهد پرداخت.

وی بیان کرد: جهان عرب و اسلام باید به مسئولیت خود در قبال جنایات رژیم صهیونیستی علیه مساجد در اراضی فلسطینی عمل کنند.

البیتاوی افزود: تشکیلات خودگردان با بازسازی مساجد سوخته شده توسط اسرائیلی ها تلاش می کند بر جنایات آنها سرپوش بگذارد.

وی گفت : رژیم صهیونیستی در این جنایات دست دارد و حمایت "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم از قانون منع پخش اذان گواهی بر این مدعاست.

البیتاوی گفت : شهرک نشینان با اطمینان کامل از اینکه سلاحی در مقابل آنها نیست به مناطق فلسطینی نشین وارد می شوند، زیرا تشکیلات خودگردان سلاح مردم را مصادره کرده است.

وی افزود : نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان وظیفه حمایت از امنیت اسرائیل را برعهده دارند و توجهی به مساجد در کرانه باختری ندارند.

البیتاوی اظهار داشت : از زمانی که غاصبان در سال 1948 سرزمین فلسطین را غصب کردند از هیچ جنایتی علیه مساجد فروگذار نکرده اند.

خبر دیگر اینکه "عبدالناصر فروانه" کارشناس امور اسیران گفت : فهرست اسیرانی که قرار است یکشنبه آزاد شوند مشخص شده است.

وی افزود: از میان 550 اسیری که قرار است آزاد شوند 40 نفر از آنها را ساکنان نوار غزه تشکیل می دهند و پنجاه درصد از این اسیران متاهل هستند.

فروانه گفت : ده نفر از این اسیران در فاصله سالهای 2001 تا 2006 و بقیه آنها پس از سال 2006 بازداشت شده اند که از مدت محکومیت برخی از آنها فقط هشت سال باقی مانده است.

وی اظهار داشت : در مجموع، این چهل اسیر به 321 سال زندان محکوم شده که 189 سال آن را سپری کرده اند.