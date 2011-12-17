۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۵

تحولات فلسطین/

انتقاد از خوش رقصی ابومازن برای تل آویو / سهم غزه تنها 40 اسیر است

انتقاد رئیس اتحادیه علمای فلسطین از تشکیلات خودگردان به سبب همراهی با جنایات اشغالگران و مشخص شدن سهم ساکنان نوار غزه از پرونده مبادله اسیران از مهمترین تحولات مربوط به مناطق فلسطینی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القدس آنلاین، "شیخ حامد البیتاوی" رئیس اتحادیه علمای فلسطین گفت : مردم فلسطین باید خود وظیفه حمایت از مساجد را برعهده بگیرند و رژیم صهیونیستی به طور حتم بهای جنایات خود را خواهد پرداخت.

وی بیان کرد: جهان عرب و اسلام باید به مسئولیت خود در قبال جنایات رژیم صهیونیستی علیه مساجد در اراضی فلسطینی عمل کنند.

البیتاوی افزود: تشکیلات خودگردان با بازسازی مساجد سوخته شده توسط اسرائیلی ها تلاش می کند بر جنایات آنها سرپوش بگذارد.

وی گفت : رژیم صهیونیستی در این جنایات دست دارد و حمایت "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم از قانون منع پخش اذان گواهی بر این مدعاست.

البیتاوی گفت : شهرک نشینان با اطمینان کامل از اینکه سلاحی در مقابل آنها نیست به مناطق فلسطینی نشین وارد می شوند، زیرا تشکیلات خودگردان سلاح مردم را مصادره کرده است.

وی افزود : نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان وظیفه حمایت از امنیت اسرائیل را برعهده دارند و توجهی به مساجد در کرانه باختری ندارند.

البیتاوی اظهار داشت : از زمانی که غاصبان در سال 1948 سرزمین فلسطین را غصب کردند از هیچ  جنایتی علیه مساجد فروگذار نکرده اند.

خبر دیگر اینکه "عبدالناصر فروانه" کارشناس امور اسیران گفت : فهرست اسیرانی که قرار است یکشنبه آزاد شوند مشخص شده است.

وی افزود: از میان 550 اسیری که قرار است آزاد شوند 40 نفر از آنها را ساکنان نوار غزه تشکیل می دهند و پنجاه درصد از این اسیران متاهل هستند.

فروانه گفت : ده نفر از این اسیران در فاصله سالهای 2001 تا 2006 و بقیه آنها پس از سال 2006 بازداشت شده اند که از مدت محکومیت برخی از آنها فقط هشت سال باقی مانده است.

وی اظهار داشت : در مجموع، این چهل اسیر به 321 سال زندان محکوم شده که 189 سال آن را سپری کرده اند.

