صید انواع ماهیان استخوانی 24 درصد در گیلان افزایش یافت

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دهه دوم آذر ماه امسال شرکتهای تعاونی پره استان موفق شدند 24 درصد افزایش صید نسبت به دهه مشابه در آذرماه سال قبل داشته باشند.

وی اظهارداشت: مجموع صید شرکت های تعاونی پره صیادی گیلان دراین دهه افزون بر 150 هزار و 794 کیلوگرم بوده که این مقدارصید با توجه به کاهش تعداد شرکت های فعال از55 شرکت به 49 شرکت و کاهش تعداد دفعات پره کشی در دریا از هزار و 345 به 801 مرحله، افزایش خوبی را در میزان صید نشان می دهد.

مدیرکل شیلات گیلان ادامه داد: امسال 17 قفس پرورش ماهی در مناطق ساحلی دریای 9 شهرستان گیلان برای توسعه طرح پرورش ماهی در قفس مستقر خواهد شد.



وی ظرفیت تولید ماهی در مجموعه این قفس ها را 200 هزار تن عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح و توسعه قفسهای پرورش ماهی برای 20 هزار نفر اشتغالزایی می شود.

سعیدی اجرای این طرح را جهشی در سال جهاد اقتصادی از نظر تولید و اشتغال در استان دانست و اظهارداشت: بعد از سپری کردن دوره پایلوت ( دو سال ) نسبت به توسعه، ترویج و تعمیم این قفس ها اقدام خواهیم کرد.

وی از فیل ماهی و ماهی آزاد به عنوان ماهیان مورد استفاده برای پرورش در قفس نام برد و افزود: این نوع از ماهیان گونه های مقاوم هستند.

مدیرکل شیلات گیلان با تاکید بر مزایای متعدد این طرح نسبت به طرح های مزارع خاکی از جمله افزایش تولید و اشتغال، میزان آلودگی پائین و نبود مشکل محدودیت آب و سوخت گفت: هزینه اجرای این طرح در دریا 40 درصد نسبت به طرح های مزارع خاکی کمتر است.

وی درادامه نبود محدودیت زمین و آب، کیفیت مرغوبتر گوشت، استفاده ماهیان دیگر از پسماندهای غذایی این ماهیان را از دیگر مزایای این طرح نسبت به مزارع خاکی برشمرد.

سعیدی گفت: اجرای طرح پرورش ماهی در قفس ضمن ایجاد اشتغال موجب حفظ ذخایر ماهیان دریایی، کاهش شیوع بیماری ها، ناچیز بودن میزان آلودگی آب، ساماندهی صیادان و جلوگیری از بهره وری غیرمجاز از دریا می شود.

وی یادآورشد: حفاظت بهتر از ماهیان دریایی، کاهش هزینه سرمایه گذاری، تولید بیشتر در واحد سطح و استفاده از غذاهای طبیعی و گوشت با کیفیت بالاتر را از دیگر مزایای اجرا و توسعه این طرح ذکر کرد.