مسئولان وزارت علوم با خانواده شهید دکتر مفتح دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر امروز شنبه 26 آذرماه همزمان با سالگرد شهادت دکتر شهید مفتح صورت گرفت، غلامرضا خواجه سروی - معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، دکتر امام - رئیس دانشکده الهیات و دکتر صالحی مرام - معاون ارتباطات دفتر ریاست جمهموری در منزل شهید دکتر مفتح حضور یافتند و با فرزندان این شهید بزرگوار دیدار و گفتگو کردند.

این دیدار در حالی در سالروز وحدت حوزه و دانشگاه که مزین به سالگرد شهید دکتر مفتح است، صورت گرفت که بر بکارگیری و انتشار تفکرات همچنین آرمانهای شهید دکتر مفتح در عرصه وحدت حوزه و دانشگاه تاکید شد و اندیشه های این شهید حوزه و دانشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.