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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۴

نوری زاده در گفتگو با مهر:

کشتی گیران مازندرانی تمرینات متمرکز برگزار می کنند

کشتی گیران مازندرانی تمرینات متمرکز برگزار می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کشتی مازندران، از آغاز مرحله جدید تمرینات متمرکز کشتی گیران جوان این استان از روز دوشنبه هفته جاری در خانه کشتی ساری خبر داد.

غلام نوری زاده  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمرین متمرکز آزاد کاران جوان مازندرانی با حضور 41 کشتی گیر برای شرکت مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، از روزدوشنبه در خانه کشتی مازندران برگزار می شود.

وی با بیان اینکه دراعلام اسامی اردوی متمرکز،کشتی گیران همه شهرستانهای استان حضور دارند، اضافه کرد: در این اردو بهترین های مازندران در رده جوانان حضور دارند.
 
دبیر هیئت کشتی مازندران با اشاره به اینکه علیرضا حاتمی، حمید خلیلی، علی باقری، محمد رمضان پور، مصطفی یعقوبی، باقر یخکشی  در وزن 50 کیلوگرم در این اردو حضور دارند، تصریح کرد: مهران شیخی، فرزاد عموزاد، محمد رضا آقا برار نژاد، حسن یزدانی و ناصر ضیایی از جویبار افراد شرکت کننده وزن 55 کیلوگرم در اردوی متمرکز خواهند بود.
 
وی با بیان اینکه رضا رجبعلیان، بهروز حیدری، بهنام احسان پور، جواد ضیایی، محمد الهی، آرش دنگسرگی، سهیل امامی و علی علیزاده در وزن 60 کیلوگرم خود را تا دوشنبه به این اردوی متمرکز خواهند رسانید، افزود:  نیما الهی، مهرشاد اکبریف بهادر شعبان پور، قاسم عسگردون و محسن ایران نژاد در وزن 66 و عزت الله اکبری، علی شفیع زاد، میرپویا حسینی، میثم روستا، محمد حسین محمدیان، محمد جواد ابراهیمی، سیاوش پازوکی، سینا غلامی و علی عبداللهی در وزن 74  و 84 کیلوگرم این اردو شرکت می کنند.
 
نوری زاده افزود: مصطفی صادق زاده، داریوش تقی زاده، پوریا رحمانی، امیر قجر، سید محسن ابراهیمی، عبدالله قمی، مصطفی مظلومی و بهزاد ارع در اوزان 96 و 120 کیلوگرم برای شرکت در اردوی متمرکز خانه کشتی ساری اعلام آمادگی کردند.
 
دبیر هیئت کشتی مازندران گفت: علی شکری پور، به عنوان سرمربی وعلیرضا فرازمند، مهرنوش شاهرخی، علی خراسانی، رامین قربانی، یوسف اسماعیل زاده و اصغر بذری، به عنوان مربیان مازندرانی درکادر فنی آزادکاران حضور خواهند داشت.
کد مطلب 1486087

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