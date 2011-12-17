پژوهشگران برتر 20 سرفصل پژوهشی کلان را به دولت معرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد عصر امروز در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با بیان این مطلب افزود: هواپیمایی درست کنیم که در خدمت صلح باشد و پیام صلح را ببرد و بیاورد و کانون هایی که دشمنی تولید می کند را خنثی کند یا جلویشان را سد کند و یا اصلاً‌مسافر جابجا کند. یک دانشگاه را مأمور کنید که ما از شما پرنده هایی با این مشخصات می خواهیم.

وی با بیان اینکه 155 میلیارد بشکه نفت درجا داریم، گفت: حداکثر نفتی که می توانیم برداشت کنیم، 40 میلیارد بشکه است، یک دانشگاه صنعتی کشور را مأمور کنیم که این میزان را 3 درصد بالا ببرد. اگر این دانشگاه حتی موفق شود 1 درصد هم بالا ببرد می شود 1.5 میلیارد بشکه یعنی برابر 150 میلیارد دلار یعنی معادل فروش نفت 2 سال کشور.

رئیس جمهور در ادامه از دانشکده های اقتصاد کشور خواستار شد: مشکلات سیستم بانکداری کشور را حل کند.

رئیس جمهور خطاب به اعضای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز گفت: 10 پروژه کلان و اصلی کشور که ذیل هر کدام از آنها تعدادی پروژه و زیرپروژه تعریف شود معرفی کنید تا تامین مالی کنیم و حرکت علمی کشور هم افزا شود.

احمدی نژاد با بیان اینکه زندگی منهای علم، زندگی انسانی نیست گفت: آنچه به انسان معنا می بخشد و به زندگی انسان معنای انسانی می دهد علم است، آنچه انسان را از سایر موجودات جدا می کند، علم است. باورم این است که همه ارزش ها و آرزوهای متعالی تاریخی انسان در بستر علم قابل تحقق است، اگر آحاد جامعه، اقتصاد و مدیریت جامعه عالمانه باشد، مشکلات کمتر می شود، همه نقص ها ناشی از جهل یا کم اطلاعی یا عدم دسترسی به دانش مربوطه است.

رئیس جمهور با بیان اینکه هرقدر در زمینه علم کار کنیم کم است گفت: چقدر زیباست که 75 میلیون شهروند همه عالم باشند حتی آن کشاورز، جوشکار و مغازه دار هم عالم باشند. علم باید علم مفید و کاربردی باشد و اثر اقتصادی و اجتماعی داشته باشد حتی در علوم انسانی نیز علم کاربردی می خواهیم.

دکتر احمدی نژاد پژوهش را یکی از پایه های اصلی کار علمی و ورود به دستاوردهای جدید دانست و گفت: علم آموزی و پژوهش دو بال هستند. اکنون هفته ای به نام پژوهش داریم، امیدواریم به جایی برسیم که سال پژوهش برسیم و از اول تا آخر سال همه چیز در مدار پژوهش باشد.

وی درباره سابقه پذیرش دانشجوی دکتری یک موقعی که قرار بود که 4 دانشجوی دکتری در این کشور پذیرش شوند، اساتید نگران بودند که چه چیزی را به عنوان موضوع تحقیق تعریف کنند، اما امسال 80 هزار دانشجوی دکتری تخصصی پذیرش می شوند، یک موقعی حسرت اینکه دانشگاه با صنعت ارتباط برقرار کند و گرهی از گره های جامعه باز کند را داشتیم اما امروز ارتباطات تا حدود زیادی برقرار شده و به اعتماد به نفس و خودباوری رسیده ایم.

وی افزود: امروز تربیت دانشجوی دکتری و ارتباط با صنعت یک نظمی پیدا کرده است، هرچند که نمی گویم از همه ظرفیت ها دارد استفاده می شود، اما معتقدم که حرکت، حرکت منظمی آغاز شده و امیدواریم ظرف 6 سال دیگر به نقطه کمال خود برسد.

رئیس جمهور در بیان انتظار خود از عالم پژوهشگر گفت: معتقدم مجموعه های پژوهشی و علمی کشور باید نقش لوکوموتیو یا خط شکن را بازی کنند و باید به طور مستمر اهداف عملیاتی تعریف شود و دانشگاه بسیج شده و آن هدف را فتح کند و پشت سر آن بدنه اجتماعی، فرهنگ و اقتصاد راه بیفتند.