به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم گلستاننژاد بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: آمار و اطلاعات پایه و اساس برنامهریزی محسوب میشود و مدیریت شهری برای برنامهریزی بهتر و مناسبتر به آمارها و اطلاعات صحیح نیاز دارد.
وی به اطلاعات موجود در زمینه تدوین این کتاب اشاره کرد و ادامه داد: تمامی اطلاعات این آمارنامه مربوط به سال گذشته است و اطلاعات سال جاری هنوز تولید نشده است.
معاون برنامهریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان با اشاره به ضرورت افزایش تعامل و همکاری میان سازمانهای مرتبط با مدیریت شهری در این زمینه تاکید کرد: ارتباط و تعامل میان مجموعههای فعال در سطح شهر باید در راستای برنامهریزی به منظور ایجاد آمارنامه در شهر اصفهان گسترش یابد.
وی با اشاره به ضرورت رعایت استانداردهای جهانی در راستای تدوین کتاب آمارنامه بیان داشت: در حال حاضر این موضوع در اصفهان رعایت شده و سومین کتاب آمارنامه اصفهان در 455 صفحه تولید شده است.
گلستاننژاد به ضرورت توجه متولیان اجرای این موضوع در راستای ارتقای کیفی و کمی این کتاب اشاره کرد و افزود: این کتاب طی هفت ماه و با تلاشهای مداوم دو هزار نفر ساعت تدوین شده که مشتمل بر 20 فصل، 411 جدول، 145 نمودار و 29 نقشه است.
وی با اشاره به بخشهای مختلف کتاب آمارنامه اصفهان گفت: سرزمین، آب و هوا، جمعیت، نیروی انسانی، کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز، آب و برق، مسکن و ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری، حمل و نقل، بازارهای مالی، امور قضایی، بهزیستی، تأمین اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ، ورزش، گردشگری، مدیریت شهری، بودجه شهری، هزینه، درآمد خانوار و شاخصهای قیمت از بخشهای این کتاب محسوب میشود.
معاون برنامهریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در این کتاب تمام آمارها به صورت مجزا و به تفکیک هر محله صورت گرفته، اظهار داشت: وضعیتهای خطرناک آلودگی هوا نیز در کتاب آمارنامه اصفهان به صورت نمودار مشخص شده و این کتاب به وضعیت آلودگی هوای اصفهان نیز توجه دارد.
وی با اشاره به بررسی تمام شاخصهای شهر در این کتاب تصریح کرد: آمارنامه اصفهان بستر و زمینه نرمافزاری مدیریت شهری را ایجاد کرده و آمار ارائه شده در آن در تمام دستگاههای اجرایی شهر به صورت یکنواخت است.
گلستاننژاد تاکید کرد: اطلاعات شفاف در مورد مسائل مختلف شهر در این کتاب ارائه شده است و مسائل مختلف شهر باید به مرد اطلاعرسانی شود.
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