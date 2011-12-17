آمریکایی ها اشتباه پهپاد جاسوسی را در زمین هم تکرار کردند

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به دستگیری جاسوس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) توسط وزارت اطلاعات کشورمان گفت: آمریکایی ها اشتباهی که در هوا مرتکب شدند در زمین هم تکرار کردند. معتقدم آمریکا باید بداند که ارگانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران کلیه اقدامات آمریکا در منطقه و جهان زیر نظر دارند و آن را به صورت کامل رصد می کنند.

وی با تاکید بر اینکه دستگاههای امنیتی کشورمان به هیچ وجه اجازه نمی دهند که آمریکا علیه منافع ملی کشورمان اقدامی را انجام دهد گفت: انتظار این بود که بعد از اقدام اخیر آمریکا در تجاوز به حریم هوایی کشورمان که اشتباهی بزرگ در سطحی جهانی از سوی آمریکا بود و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موفق شدند این پهپاد آمریکایی را به زمین بنشانند آمریکا اشتباه دیگری را مرتکب نشود اما به نظر می رسد آمریکایی ها همچنان به این روش نادرست ادامه می دهند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: طبیعی است که تکرار این گونه اقدامات علیه جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که باید اقدامات جدی تری در مقابل آمریکا انجام دهیم.

بروجردی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در چند گذشته نیز دستگیر جاسوسان آمریکایی سابقه داشته است و یا اینکه این اقدامی نو به شمار می رود گفت: در هر صورت زمانی که آن سه تبعه آمریکایی وارد خاک ایران شدند اتهام آنها جاسوسی بود و افراد دیگری نیز که از این قبیل اقدامات انجام دادند نشان می دهد که این گونه جاسوسی ها علیه کشورمان مسبوق به سابقه است. بنابراین آمریکایی ها باید تغییری در رفتارهای نادرست خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

وی در خصوص واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدامات سلسله وار آمریکا علیه کشورمان گفت: طبیعتا این گونه اقدامات با اعتراض رسمی دستگاه سیاست خارجی کشورمان مواجه خواهد شد چرا که در زمینه شکار پهپاد جاسوسی آمریکا هم اقداماتی توسط کشورمان انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه نباید فراموش کنیم آمریکا دشمن اصلی ملت ایران است گفت: اقدامات خصمانه اخیر توسط آمریکا نیز در راستای همین دشمنی ها انجام می شود ولی آن چیزی که حائز اهمیت است این است که آمریکایی ها در این بازی بازنده است.

تشدید اقدامات جاسوسی آمریکا علیه ایران به دلیل از دست دادن موقعیت انگلیس در ایران است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه اتفاقی در درون سیستم حکومتی آمریکا افتاده است که این کشور سلسله اقداماتی علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده است گفت: اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران به دلیل این است که آنها دیده بان خود در ایران یعنی انگلیس را بعد از مصوبه اخیر مجلس از دست داده اند و بعد هم شاهد بودیم که انگلیس کلیه نیروهای خود را بدنبال اقدام مجلس خارج کرد.

وی ادامه داد: آمریکایی ها همواره مترصد فرصت برای جاسوسی از کشورمان هستند اما خوشبختانه اقدام اخیر آنها در زمینه هوایی و زمینی با هوشیاری نیروهای مسلح و اطلاعاتی کشورمان خنثی شد.

بروجردی در خصوص اقدامات این کمیسیون برای بررسی بیشتر دستگیری جاسوسی آمریکایی در کشورمان گفت: در جلسه مشترکی که در هفته جاری با وزیرامورخارجه و معاونان ایشان خواهیم داشت اقدام اخیر آمریکا در جاسوسی از ایران و سلسله اقدامات این کشور در راستای جاسوسی از جمهوری اسلامی ایران را بررسی خواهیم کرد.