برگزیدگان کنگره سراسری "حنجره های سرخ" معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان سومین کنگره سراسری شعر عاشورا "حنجره های سرخ" توسط هیئت داوران این کنگره معرفی شدند.

در این دوره از کنگره معصومه سادات شاکری از استان خراسان رضوی، پیمان طالبی از استان مرکزی، عارفه دهقانی از تهران، حسین سنگری از خوزستان، ریحانه نوری از همدان و محمدزارعی از استان مرکزی برگزیده شدند.

همچنین نسرین قربانی از سمنان، مریم محمدیان از گلستان، عبدالرضا رجبعلی زاده از استان اصفهان، زهرا شعبانی از خوزستان، مجتبی صفدری از البرز، سید محمدمهدی شفیعی از استان خوزستان، مریم عمارلو از خراسان رضوی، عباس آتشی از لرستان، سحر احمدی از کرمانشاه، مهدی نظارتی زاده از اصفهان، سید محمد امین جعفری حسینی از استان فارس، سجاد اسدی از کرمانشاه، فاطمه صداقتی نیا از کهکیلویه و بویر احمد و حیدر منصوری از استان بوشهر به عنوان برگزدیگان این کنگره معرفی شدند.

بیش از 260 شاعر از تمامی استانهای کشور با ارسال یک هزار و 18 اثر در این کنگره شرکت کرده بودند.