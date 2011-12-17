سمینار بصیرت امت و میثاق ولایت در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسحاق محمدی تبار بعد از ظهر شنبه در نشست مدیران استان در خصوص تبیین وی‍ژه برنامه های 9 دی ماه استان البرز که در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: سمینار بصیرت امت و میثاق ولایت یازدهم دی ماه سال جاری در کرج برگزار می شود.

وی ابراز داشت:‌ این سمینار به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار می شود و همچنین به مناسبت سالروز 9 دی ماه بیانیه نیز صادر می شود.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گفت: برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در محیط دانشگاه ها با حضور بسیج دانشجویی و همچنین برگزاری نمایشگاه تحت عنوان بصیرت از جمله برنامه های 9 دی ماه است.

ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاء‌است

مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان البرز در ادامه نشست افزود: ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاء است.

حجت الاسلام محمد یوسفی با اشاره به اینکه در عمل باید پیرو ولایت فقیه باشیم، اضافه کرد: ستون انقلاب توسط دشمنان و فتنه گران به خطر افتاده بود که با هوشیاری مردم و هدایت های رهبر معظم انقلاب این کشتی طوفان زده به مقصد خود نرسید.

وی با بیان سخن امام راحل مبنی براینکه پشتیبان ولی فقیه باشد به ممکلت آسیبی نرسد، اظهار داشت: 11 ‌شهر استان البرز دارای نهاد نماز جمعه است و در سال جاری آمادگی کامل را برای برگزاری وی‍ژه برنامه های سالروز 9 دی داریم.