دادگستری قزوین درحفظ حقوق بیت المال تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال انصاری در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که در دادگستری برگزار شد اظهارداشت: برای رفع موانع موجود در خصوص حفظ حقوق بیت المال می بایست ابتدا مشکلات را از درون ارگانهای ذیربط برطرف کرد و نسبت به این موضوع جدیت بیشتری داشت.

وی افزود: باید بررسی کرد که تا چه میزان دستگاههای استانی در این رابطه عملکرد مناسبی انجام داده اند و چه میزان در عرصه میدانی و اجرایی این راهکارها توانسته اجرایی شود.

انصاری در ادامه از آمادگی دستگاه قضایی استان جهت همکاری با اعضای شورا خبر داد و تصریح کرد: انجام امور مربوط به شورای حفظ حقوق بیت المال از اولویت های دستگاه قضایی استان است که از این طریق می توان با راهکارهای جمعی و مدیریتی بصورت مستقیم و غیرمستقیم مشکلات ارگانها را برطرف کرد و چنانچه نیاز به امکانات و مساعدت دستگاه قضایی استان باشد این امکانات در خدمت پیشبرد هرچه بهتر اهداف این شورا قرار خواهد گرفت.

این مسئول با اشاره به مشکلات اراضی بیت المال یادآورشد: تغییر کاربری اراضی از دغدغه های اصلی محاکم دادگستری است زیرا این موضوعات سبب افزایش حجم پرونده ها و در نهایت اطاله دادرسی شده و مشکلات اجتماعیی نیز ایجاد کرده است.

وی گفت: کاهش و رفع این مشکل به استراتژی مشخص و سریع نیاز دارد و مسئولان ذیربط باید اقدامات مناسبی را در دستور کار خود قرار دهند که در این راستا دستگاه قضایی استان هم از آمادگی هر گونه همکاری است.

انصاری افزود: دستگاههای حکومتی بدلیلی داشتن قدرت و امکانات لازم می توانند با استفاده هرچه بهتر از این توان از تضییع حقوق بیت المال و مردم جلوگیری کنند.

