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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۸

انصاری:

دادگستری قزوین درحفظ حقوق بیت المال تلاش می کند

دادگستری قزوین درحفظ حقوق بیت المال تلاش می کند

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: مهمترین محور فعالیتهای دادگستری استان تلاش برای حفظ حقوق بیت المال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال انصاری در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که در دادگستری برگزار شد اظهارداشت: برای رفع موانع موجود در خصوص حفظ حقوق بیت المال می بایست ابتدا مشکلات را از درون ارگانهای ذیربط برطرف کرد و نسبت به این موضوع جدیت بیشتری داشت.
 
وی افزود: باید بررسی کرد که تا چه میزان دستگاههای استانی در این رابطه عملکرد مناسبی انجام داده اند و چه میزان در عرصه میدانی و اجرایی این راهکارها توانسته اجرایی شود.
 
انصاری در ادامه از آمادگی دستگاه قضایی استان جهت همکاری با اعضای شورا خبر داد و تصریح کرد: انجام امور مربوط به شورای حفظ حقوق بیت المال از اولویت های دستگاه قضایی استان است که از این طریق می توان با راهکارهای جمعی و مدیریتی بصورت مستقیم و غیرمستقیم مشکلات ارگانها را برطرف کرد و چنانچه نیاز به امکانات و مساعدت دستگاه قضایی استان باشد این امکانات در خدمت پیشبرد هرچه بهتر اهداف این شورا قرار خواهد گرفت.
 
این مسئول با اشاره به مشکلات اراضی بیت المال یادآورشد: تغییر کاربری اراضی از دغدغه های اصلی محاکم دادگستری است زیرا این موضوعات سبب افزایش حجم پرونده ها و در نهایت اطاله دادرسی شده و مشکلات اجتماعیی نیز ایجاد کرده است.
 
وی گفت: کاهش و رفع این مشکل به استراتژی مشخص و سریع نیاز دارد و مسئولان ذیربط باید اقدامات مناسبی را در دستور کار خود قرار دهند که در این راستا دستگاه قضایی استان هم از آمادگی هر گونه همکاری است.
 
انصاری افزود: دستگاههای حکومتی بدلیلی داشتن قدرت و امکانات لازم می توانند با استفاده هرچه بهتر از این توان از تضییع حقوق بیت المال و مردم جلوگیری کنند.
 
کد مطلب 1486095

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