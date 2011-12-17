استقلال با شکست نفت قهرمان نیم فصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 16:15 امروز شنبه با دیدار تیمهای نفت تهران و استقلال در ورزشگاه آزادی پیگیری شد. این بازی که در حضور کمتر از 10 هزار تماشاگر برگزار شد، در پایان به برتری 2 بر صفر تیم استقلال انجامید تا این تیم با 36 امتیاز قهرمان نیم فصل اول لیگ برتر شود.

استقلال که در این بازی مجتبی جباری را هم در اختیار داشت برای دستیابی به عنوان قهرمانی نیم فصل اول با انگیزه کسب امتیاز به مصاف زردپوشان تهرانی آمده بود. استقلال با انگیزه در نیمه اول با تک گل دقیقه 32 آندرانیک تیموریان از حریف خود پیش افتاد و با پیروزی یک بر صفر به رختکن رفت. آندو توپ ارسالی از سوی علی حمودی از جناح راست را با ضربه سر به تور دروازه استقلال فرستاد و تیمش را با یک گل پیش انداخت.

در نیمه دوم استقلال با اندیشه دفاع از تک گل برتری نیمه نخست وارد زمین شد و به خوبی حملات تیم کم تجربه اما با انگیزه نفت که سودای قهرمانی نیم فصل داشت را مهار کرد. استقلال در این نیمه حرفه‌ای‌تر از حریف بازی می‌کرد و نه تنها گلی را دریافت نکرد، بلکه در دقیقه 86 به گل دوم رسید. این بار مجتبی جباری در نقش سازنده گل ظاهر شد و با ارسال توپ برای حنیف عمران‌زاده، یک گل را به این مدافع پیش تاخته و آبی پوشان اهدا کرد.

استقلال در دقایق باقیمانده حریف را کنترل کرد و به برتری 2 بر صفر رسید تا با 36 امتیاز بالاتر از سپاهان اصفهان و نفت تهران قهرمان نیم فصل اول لیگ برتر شود.

قضاوت دیدار نفت تهران - استقلال تهران برعهده محسن قهرمانی بود. او در این بازی به "مارسیو خوزه نارسیو" از تیم نفت و کیانوش رحمتی از تیم استقلال کارت زردن نشان داد.

- نتایجی که در دیدارهای امروز لیگ برتر رقم خورد، جدول رده بندی این مسابقات به شرح زیر درآمد:

1- استقلال 36 امتیاز

2- سپاهان اصفهان 30 امتیاز - تفاضل گل 11+

3- نفت تهران 30 امتیاز - تفاضل گل 6+

4- تراکتورسازی 29 امتیاز - تفاضل گل 8+

5- صبای قم 29 امتیاز - تفاضل گل 4+

16- ملوان بندرانزلی 15 امتیاز - تفاضل گل 2-

17- راه آهن شهرری 15 امتیاز - تفاضل گل 4- (یک بازی کمتر)

18- مس سرچشمه 12 امتیاز