اخبار کوتاه ورزشی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تنیس روی میز خردسالان استان البرز در مسابقات قهرمانی کشورحضور یافت.

در این مسابقات که با شرکت 22 تیم و به میزبانی کرمان برگزار شد، تیم البرز پس از رقابتها با حریفان عنوان دوازدهمی مجموع تیم را به دست آورد.

همچنین در قسمت دوبل آرین غفاری مقام دوم و نوید شمس و فرزاد معدنی مقام سوم را کسب کردند.

نوید شمس با شش سال سن کوچکترین فرد شرکت کننده در این دوره از مسابقات بود که در تاریخ تنیس روی میز کشور اولین نفری است که توانسته در این سن مدال کشوری بگیرد.



دوچرخه سوار اشتهاردی تا امام زاده حسن(ع) رکاب زد

دوچرخه سوار اشتهاردی به مناسبت هفته وحدت حوزه و دانشگاه مسیر اشتهارد را به مقصد امام زاده حسن (ع) رکاب زد.

اعضای شورای شهر اشتهارد، هیئت دوچرخه سواری اشتهارد، ورزش و جوانان اشتهارد، رئیس اداره کتابخانه های عمومی اشتهارد و اعضای بخشداری اشتهارد این دوچرخه سوار را بدرقه کردند.



دهبالایی سکاندار هیئت کشتی البرز شد

مصیب دهبالایی به عنوان رئیس هیئت کشتی استان البرز انتخاب شد.

اولین مجمع انتخاباتی هیئت کشتی استان البرز با حضور بهروز منتقمی مدیرکل ورزش و جوانان، خطیب سرپرست فدراسیون کشتی و معاونان و مدیران ستادی اداره کل و اعضای مجمع در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد.

در ابتدا کلهر سرپرست معاونت توسعه امور ورزش ضمن خیر مقدم به اعضای مجمع گزارشی از فعالیتهای ورزش استان را مطرح کرد.

پس از صحبتهای مدیرکل ورزش و جوانان و سرپرست فدارسیون، برگه های رای از سوی خشنود پور دبیر مجمع توزیع و آرا جمع آوری شد.

پس از جمع آوری آرا، مصیب دهبالایی با کسب کل آرای ماخوذه (13 رای) به عنوان رئیس هیئت کشتی استان البرز انتخاب شد.



جضور بانوان البرزی در اردوی تیم ملی دارت

سه تن از بانوان ورزشکارالبرزی به اردوی تیم ملی دارت دعوت شدند.

اولین دوره رنکینگ کشوری انتخابی تیم ملی دارت به میزبانی استان خراسان رضوی برگزار شد که رامک میرخانی مقام دوم را کسب کرد، محبوبه جعفری پنجم شد و پروانه محتشم به کسب عنوان هشتمی رضایت داد.

در این مسابقات 50 ورزشکار در غالب تیمهای البرز، تهران، گلستان، فارس، سمنان و خراسان رضوی با یکدیگر به رقابت پرداخته بودند.