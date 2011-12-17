به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان در مراسم اختتامیه کنگره سراسری شعر حنجره های سرخ اظهار داشت: در طول قرون متمادی شعرا و هنرمندان مسلمان با خلق آثار ماندگار در حفظ و معرفی پیام های عظیم قیام عاشورا و مکتب حسینی اقدامات شایان توجهی را انجام داده اند.

وی ادامه داد: در این میان مردم مسلمان ایران با ارادت ویژه ای که به خاندان رسول اکرم(ص) داشته اند همواره پیشرو دیگر ملل اسلامی بوده و خدمات ارزنده ای را در این مسیر انجام داده اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان افزود: ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ عاشورا و اهداف و آرمان های والای آن برهیچکس پوشیده نیست و باید با انجام فعالیتهای فرهنگی از جمله برگزاری کنگره های ادبی و شعر زمینه مناسب برای انتقال پیام و مفاهیم قیام اباعبدالله الحسین(ع) را فراهم کرد.

حجت الاسلام اسماعیلیان یادآور شد: ادبیات عاشورایی از غنی‌ترین ذخیره‌های فکری و احساسی شاعران مسلمان است و حماسه کربلا در زبان شعر شاعران تأثیر گذاشته و ادبیات عاشورایی و سروده‌های مذهبی را غنا و اعتلایی ویژه بخشیده است.

وی ادامه داد: شعر یکی از روشهای موثر و کارآمد در زمینه انتقال پیام و مفاهیم قیام تاریخی عاشورا و نهضت امام حسین(ع) به نسلهای مختلف است و با وجود خلق آثار زیبا و قوی در وصف واقعه کربلا هنوز گوشه‌هایی از این رویداد مهم دینی و تاریخی ناگفته مانده است.