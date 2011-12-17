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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۱

به دلیل آلودگی هوا/

اصفهانیها ماسکهای خود را هر دو ساعت یکبار عوض کنند

اصفهانیها ماسکهای خود را هر دو ساعت یکبار عوض کنند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مسئول حوادث و عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان گفت: با توجه به وضعیت بحرانی آلودگی شدید هوای اصفهان، لازم است که اصفهانیها در صورت خروج از منزل از ماسک پارچه‌ای استفاده و در زمانهای بحرانی هر دو ساعت یکبار آن را تعویض کنند.

علی‌رضا کیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش شدت آلودگی هوا در چند روز اخیر از آماده‌باش شدن تمام پایگاه‌های امدادی وابسته به این مرکز خبر داد و افزود: عموم مردم باید بدانند که استفاده از ماسک‌های کاغذی توصیه نمی‌شود و تنها ماسک‌های پارچه‌ای که از سوی ستاد مدیریت بحران استان اصفهان در کانکس‌های مستقر در شهر اصفهان توزیع شده، استفاده کنند.

وی بیان داشت: مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با توجه به وضعیت بحرانی هوای اصفهان، به تمام پایگاه‌های امدادی خود اعلام آماده‌باش کرده و تعدادی از واحدها را در میادین اصلی و پر تردد شهر مستقر کرد.

کیخانی با اشاره به اینکه در این روزها شاهد افزایش آمار ناراحتی‌های قلبی و ریوی در مراکز وابسته به اورژانس بودیم، اضافه کرد: تعدادی از واحدها در ساعات پرتردد و در میادین اصلی شهر چون میدان قدس، احمدآباد، بزرگمهر، انقلاب، دروازه دولت، شهدا، دروازه شیراز و دروازه تهران مستقر شدند.

مسئول حوادث و عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به افزایش آلاینده‌های هوا در سطح زمین به بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار، سالمندان و اطفال توصیه می‌شود که از خارج‌شدن از منزل پرهیز کنند.

وی ادامه داد: پرهیز از فعالیت‌های ورزشی در پارک‌ها و اماکن عمومی و مراکزی که در معرض آلاینده‌ها هستند، اجتناب از سفرهای غیرضروری، کاهش تردد در اماکن پر رفت و آمد از توصیه‌های مرکز فوریت‌های پزشکی به شهروندان است.

کیخانی اظهار داشت: در روزهایی که هوا آلوده است در منزل با مصرف زیاد میوه، سبزی و مایعات، رطوبت مجاری تنفسی خود را افزایش دهید تا میزان نفوذپذیری آلاینده‌ها به ریه‌شما کاهش یابد و همچنین رطوبت هوای اتاق را بالا برده تا از میزان آسیب مواد آلاینده به سیستم تفسی کاسته شود.

وی با تاکید بر توجه شهروندان به مسمومیت با گاز سمی منوکسیدکربن و کنترل وسایل گازسوز، تصریح کرد: سردرد، سرگیجه، تهوع و بیقراری، تنگی نفس، خمیازه کشیدن بیش از حد و کاهش دید، کبودی دست و پا و دور لب‌ها که در نهایت منجر به تشنج، بیهوشی می‌شود از علائم و نشانه‌های هشدار دهنده‌ مسمومیت با گاز است.

کد مطلب 1486105

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