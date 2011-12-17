اعتراف رسانه های آمریکایی به توانمندی حزب الله در افشای نقش سیا در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار اخیرا در گزارشی اطلاعات جدیدی از فعالیت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در لبنان که مقر آن در ساختمان سفارت آمریکا در بیروت است منتشر کرد.

در گزارش مذکور علاوه بر تشریح اعضای اصلی سیا در لبنان به جزئیات فعالیت آنها در این کشور پرداخته شد که گویا کشف این واقعیات واکنشهایی را در رسانه های غربی به دنبال داشته است.

شبکه المنار با اشاره به این موضوع به بازتاب گزارش خود در رسانه های آمریکایی و اعتراف آنها به شکست در لبنان پرداخته است.

شبکه سی ان ان در این باره آورده است : شبکه المنار وابسته به حزب الله لبنان با استفاده از تصاویر گرافیکی منحصر به فرد و موسیقی نظامی متن به خوبی به معرفی سیا پرداخت. در گزارشی که شبکه المنار پخش کرد اسامی افراد سازمان سیا در بیروت منتشر شد.

این شبکه آمریکایی به نقل از "رابرت پیر" افسر سابق سیا در لبنان می افزاید: حزب الله دشمن واقعی آمریکاست و و این حزب از قدرت فراوانی برخوردار است.

رابرت پیر ذکر کرد: حزب الله از توان بالایی در کشف شبکه های جاسوسی برخوردار است، زیرا همه اطلاعات کامیپوتری را می تواند رصد کند از همین رو سازمان سیا باید فورا در لبنان تعطیل شود.

شبکه المنار با اشاره به این سخنان افسر سابق سیا در لبنان وضعیت دستگاه اطلاعاتی آمریکا در این کشور را به حالت مرگ در بستر تشبیه کرده است.

همچنین در ادامه به گزارش شبکه سی ان ان و سخنان "دونالد مکلاند" و "برایان تود" از پژوهشگران امنیتی و اعتراف آنها به توان حزب الله اشاره شده است.