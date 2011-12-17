به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولیها بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای شهر اصفهان با اشاره به ضرورت توسعه حمل و نقل عمومی در اصفهان اظهار داشت: مباحث زیست محیطی باید در راستای کاهش آلودگی هوا به صورت ویژه دنبال شود و خالی بودن اصفهان از آلاینده‌ها به تشکیل ستاد ویژه برای مباحث زیست محیطی نیاز دارد امام تا کنون اقدامی در این زمینه در اصفهان صورت نگرفته است.

وی به اختصاص 70 درصد از بودجه شهرداری به حمل و نقل، اصلاح معابر و گذر‌های شهری اشاره کرد و افزود: توسعه وسایل حمل و نقل عمومی در سطح شهر در راستای کاهش آلودگی هوا نقش موثری دارد و خطوط اتوبوس‌های تندرو شهری اصفهان باید در راستای این موضوع توسعه داده شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: شهروندان باید استفاده خود را از وسایل نقلیه شخصی در سطح شهر کاهش بدهند و موارد ایمنی را در زمینه کاهش آلودگی هوا رعایت کنند.

وی با اشاره به ضرورت راه‌اندازی مترو به منظور ساماندهی وضعیت آلودگی هوای اصفهان بیان داشت: در حال حاضر مناقصه خرید واگن‌های مترو برگزار شده و با راه‌اندازی مترو آلودگی هوای اصفهان به میزان بسیاری کاهش می‌یابد.

حاج رسولیها اضافه کرد: بسیاری از مردم از راه‌اندازی اتوبوس‌های تندرو شهری در اصفهان رضایت نسبی داشته‌اند.