علیرضا اقبالیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای اجرای پل سه سطحی 9 دی در قم بودجههای عمرانی لازم تأمین شده است و پیمانکار هم به طور جدی برای اجرای آن مصمم است که سریعاَ یک لاین ان را تحویل دهد.
وی مشکل ترافیکی پیش آمده در برخی دور برگردانها را مقطعی عنوان کرد و گفت: این مشکل در برخی روزهای سرد سال که عمده مردم از اتومبیل شخصی برای حمل و نقل خود استفاده میکنند وجود دارد و دور برگردانهای موجود کاملاَ استاندارد و با محاسبات فنی دقیق شکل گرفته است.
اقبالیان از دیگر برنامههای در دست اقدام برای روان سازی ترفیک شهری ایجاد دو مسیر که از دو طرف پل بلوارامین تا خیابان رسالت ادامه می یابد عنوان کرد و گفت با اجرایی شدن این طرح در صدد این هستیم تردد سواریهای شخصی را به بلوار جمهوری و خیابان مالک اشتر انتقال دهیم.
مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: با بهره برداری از پل جمهوری در آینده مشکل ترافیکی این محدوده نیز حل خواهد شد.
وی در ادامه افزود: خیابان 45 متری عمار یاسر حد فاصل خیابان چهارمردان تا خیابان آذر همچنین خیابان 19 دی حد فاصل فلکه جهاد تا چهار راه بازار به کارت پارک مجهز خواهند شد و امید است با اجرای این طرحها مشکل مالکینی که اجازه پارک در مقابل مغازههایشان را به دیگران نمیدهند حل شود.
اقبالیان در خصوص رها شدن طرح بلوار 55 متری فردوسی گفت: شخصاَ اجرایی شدن این طرح که رینگ دوم کمربندی شرقی قم است را برای حل مشکل ترافیک منطقه چهار شهرداری قم مفید میدانم و این طرح در دستور جدی شهرداری قم قرار دارد و تملک بسیاری از خانههای در مسیر صورت گرفته است.
قم- خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم از تکمیل و راه اندازی یک لاین پل سه سطحی 9 دی در آینده نزدیک خبر داد.
علیرضا اقبالیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای اجرای پل سه سطحی 9 دی در قم بودجههای عمرانی لازم تأمین شده است و پیمانکار هم به طور جدی برای اجرای آن مصمم است که سریعاَ یک لاین ان را تحویل دهد.
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