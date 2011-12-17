تولید فیلم کوتاه "راه بی پایان" در خرم آباد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول انجمن سینمای جوان ایران دفتر خرم آباد در این رابطه اظهار داشت: فیلم کوتاه "راه بی پایان" به کارگردانی پروین مراحمی کارشناس ارشد رشته پژوهش هنر، مدرس دانشگاه و فیلیسماز انجمن سینمای جوان خرم آباد ساخته می شود.

محمدرضا گوهری ادامه داد: این هنرمند لرستانی تا کنون 20 فیلم کوتاه را کارگردانی کرده است.

مسئول انجمن سینمای جوان ایران دفتر خرم آباد یادآور شد: این فیلم درباره مرد عکاسی است که برای عکسبرداری از عشایر به ایلی وارد می شود و دوربین اش توسط پسر نوجوانی ربوده می شود و اتفاقاتی که پس از آن می افتد.